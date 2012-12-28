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сегодня, 11:10
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Жильцам дома-страдальца вернули возможность пользоваться туалетом

Но вопрос — надолго ли, остался.

«РВК-Липецк» прочистило канализацию домов № 81 и 85 по улице Фрунзе. Работы проведены с подачи администрации города, сообщили нам в пресс-службе мэрии Липецка.

О бедах этих домов GOROD48 рассказывал дважды: в доме № 81 непрерывно отключают холодную воду, а на прошлой неделе в нем и соседнем восемьдесят пятом доме засорилась канализация. Насосная станция, обеспечивающая работу канализации, принадлежит предпринимателю из Пензы. Он чистить ее отказывается, надеется сдать станцию в аренду «РВК-Липецк». А энергокомпания за аренду платить не желает.

Прочищенная канализация — сиюминутное решение проблемы. Если она засорится вновь, проблему домов снова придется решать в ручном режиме.
ЖКХ
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин
6 минут назад
При покупке квартиры необходимо интересоваться кому принадлежит КНС?
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Жесть
9 минут назад
Я вообще не понимаю, с какого перепуга наша домовая канализация может стать собственностью какого-то дельца.
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Ирина
21 минуту назад
Зачем ее вообще продавать?!
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Буквоед
52 минуты назад
Не хрена было иногородним продавать.Своих мало?Бизнесмен хренов.
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