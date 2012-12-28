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Общество
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сегодня, 11:10
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Жильцам дома-страдальца вернули возможность пользоваться туалетом
Но вопрос — надолго ли, остался.
О бедах этих домов GOROD48 рассказывал дважды: в доме № 81 непрерывно отключают холодную воду, а на прошлой неделе в нем и соседнем восемьдесят пятом доме засорилась канализация. Насосная станция, обеспечивающая работу канализации, принадлежит предпринимателю из Пензы. Он чистить ее отказывается, надеется сдать станцию в аренду «РВК-Липецк». А энергокомпания за аренду платить не желает.
Прочищенная канализация — сиюминутное решение проблемы. Если она засорится вновь, проблему домов снова придется решать в ручном режиме.
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