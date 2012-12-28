До нового снега еще два дня

Синоптики обещают изменение погоды 15 ноября.

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. С 15 ноября территория Липецкой области окажется под влиянием процессов смещения фронтальных систем активного циклона в Баренцевом море, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от -4 до +1 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью – от -1 до -3 градусов, днем — от +2 до +4 градусов.День 13 ноября стал самым теплым в Липецке в 1927 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году — 20 градусов мороза.