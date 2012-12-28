Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
В горсовете не поверили в утверждение вице-мэра Липецка о наличии у «управляшек» тракторов для уборки снега
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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До нового снега еще два дня
Синоптики обещают изменение погоды 15 ноября.
Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от -4 до +1 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью – от -1 до -3 градусов, днем — от +2 до +4 градусов.
День 13 ноября стал самым теплым в Липецке в 1927 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году — 20 градусов мороза.
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