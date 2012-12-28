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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: горожан научат ловить сны, в какой бизнес выгоднее вложить капитал

Всё самое главное про наступивший день.

Чуть выше нуля

Погода будет точь-в-точь похожа на вчерашнюю: 1-3 градуса тепла и без осадков.

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Отключение воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г.

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С 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители дома на улице . 40 лет Октября, 37а, а также обитатели частного сектора на улицах Дорожной, Зареченской, Земной, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Фурманова.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 Липецк ждет большое отключение электроэнергии. Перестанут подавать признаки жизни розетки и погаснут лампочки на улицах А.Г. Кочеткова, Академика Вавилова, Арсеньева, Бубушкина, Бардина, Баумана, Белорусской, Верхней, Вишнёвой, В.Л. Кротевича, Восточной, Гранитной, Добровской, Дорожной, Железногорской, Зелёной, И.С. Бурлакова, Коллективной, Коммунальной, Лесной, Линейной, Литейной, Логовой, Медицинской, Мирной, Мичурина, Новокарьерной, Общественной, Плодородной, Пожарского, Просёлочной, Путейской, Радиаторной 1-й, Радиаторной 2-й, Раздельной, Садовой, Семенова-Тян-Шанского, Станкостроительной 1-й, Станкостроительной 2-й, Торговой, Тракторозаводской, Транспортной, Третьякова, Трубной, Урицкого, Цветочной, Центральной, Шевченко, Юбилейной, Южной, Ярославской; на площади Заводской; на проездах Шишкина и Универсальном; в переулках Космическом, Свободном, в садоводческих товариществах им. Мичурина, «Венера», «Весна», «Ветеран труда», «Кооператор», «Тракторостроитель 1», «Тракторостроитель 2», «Трубник».

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В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат улицы 30 лет ВЛКСМ, Левобережную, С.Разина, Юношескую.

Пробки

«Яндекс-карты» или аналогичные приложения могут сильно выручить в городе. Подскажут, где самые большие пробки и примерные маршруты, чтобы их объехать.


Липецк готов к зиме

Во всяком случае, так утверждают в мэрии города. Там сообщили, что для посыпки улиц уже закуплено 40 тысяч тонн пескосоляной смеси, почти 6 тысяч тонн технической соли, 687 тонн реагента «Бионорд». К уборке города готовы 103 единицы спецтехники.

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Кроме того, будут использовать и наёмную технику: до 160 самосвалов, 87 тракторов, 50 погрузчиков, 16 автогрейдеров и бульдозеров. На оплату их услуг в бюджете города зарезервировано 129,5 млн рублей.

Как предмет особой гордости подана информация о наличие дворников в штате всех 90 УК и 18 ТСЖ Липецка.

В Липецке запретили выход на лёд

Таблички с соответствующими надписями уже устанавливают на берегах рек. Кому-то это может показаться забавным, но на самом деле мера своевременная: похолодание ждёт нас со дня на день, поэтому лучше постараться, чтобы зима вновь не наступила неожиданно.

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Фото lipetskcity.ru

В период ледостава спасатели советуют липчанам вообще не приближаться к водоёмам, так как они в этот период линия берега не имеет чётких очертаний и вы можете попасть в беду.

Ловцы снов

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 27) опять придумали необычное мероприятие. В 18:33 сегодня начнут мастер-класс по изготовлению… ловцов снов (0+).

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Интерьер "Библиотеки"

В «Библиотеке» объяснили, что речь идёт о создании специальных амулетов для защиты детей и взрослых от плохих снов и злых духов. Обереги могут быть самыми разными: считается, что хорошие сны проходят сквозь отверстия и спускаются к спящему, а плохие остаются запутанными в нитках.

Импровизация

В 20:01 в «Библиотеке» состоится вечер импровизации от Клуба липецкой комедии (18+).

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Дима Мищенко, Коля Щербаков, Катя Ревина и другие создадут и сыграют сценки, отталкиваясь лишь от вводных, которые дадут зрители.

Киновечер

«Библиотека» сегодня рулит и в 19:01 в культурном пространстве состоится очередное заседание клуба «Истина в кине». Смотреть и обсуждать будут картину «Бал пожарных». Чехословакия, Италия, 1969. Комедия, драма. Режиссер Милош Форман (12+).

Много забавных ситуаций ожидает участников бала пожарных: чествование юбиляра, розыгрыш праздничной лотереи, конкурс красоты и даже... настоящий пожар! И да – это первый фильм Формена, снятый на цветную плёнку.

В ролях: Ян Вострчил, Йозеф Шебанек, Йозеф Валноха.


Любовь и война

Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает в 13:00 на просмотр документального фильма «Встреча на Курской дуге» (16+).

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Фильм расскажет не только о сражении Второй мировой, которое состоялось в июле и августе 1943 года, но и историю любви, а именно - о встрече поэта, военного корреспондента, автора знаменитых советских песен «Любимый город», «Эх, как бы дожить бы» Евгения Долматовского и участницы Великой Отечественной войны, фотографа Натальи Боде.

Вход свободный.

Самый прибыльный бизнес

Согласно исследованию Avito, самоё популярной для приобретения готового бизнеса стала сфера общепита.Отчасти, это связано отнюдь не с заоблачными ценами на такой бизнес: точка фаст-фуда обойдется в среднем в 500 тысяч руб. Правда, есть и минусы: ресторанный бизнес ) эксперты называют низкомаржинальным т.е. прибыль здесь не такая высокая.

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На втором по популярности месте – пункты выдачи заказов. Правда, они потребуют вложений в два раза больше.

На пенсию надейся…

Пенсии в нашей стране на уровне и не перестают радовать. 83% липчан считают, что родителям необходимо помогать деньгами, выяснили в SuperJob. 53% считают, что пожилым людям нужно помогать в любом случае и 30% — если они находятся в тяжелом материальном положении.

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70% имеющих родителей липчан помогают им финансово: 20% — постоянно, 37% — по мере необходимости, 13% - редко. необходимости, 13% — крайне редко.

Финансовую поддержку родителям мужчины оказывают чаще, чем женщины.

Дорогие личане! Желаем вам плодотворного рабочего дня, а также полезных пауз в работе, которые помогут восстановить силы, а заодно – позволят прочитать новости на GOROD48. Наш сайт не случайно называют электронным именем Липецка: с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, будете в курсе всех событий. Ждём вас 24/7 снова и снова!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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Ника
сегодня, 10:29
Скоро в библиотеке будет мастер класс -"как стать ведьмой". Акультизм крепчает. На причастие надо ежемесячно ходить, тогда и злых духов не булет и ловушки снов не понадобятся.
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Предпенс
сегодня, 10:03
У некоторых такие пенсии, как буд-то они не работали И почему дети должны помогать, если человек заслужил достойную пенсию, а государство его просто обманулоДети сами в ипотеках и кредитах
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Гость
сегодня, 08:58
Опытная в этот список не попала. Еще нет 9 утра, а света уже нет
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