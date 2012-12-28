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Липецкая вечЁрка: две воздушных тревоги, опасный «Крот» и перезахоронение прокурора
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44 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: две воздушных тревоги, опасный «Крот» и перезахоронение прокурора

Сегодня, 11 ноября, дважды объявляли воздушную тревогу, врачи пытаются спасти пальцы липчанина, пострадавшего от средства «Крот», и под Ельцом перезахоронили останки, предположительно, бывшего прокурора Российской империи Александра Хвостова.

Сегодня воздушную опасность объявляли дважды. Единственное, чему можно порадоваться в такой ситуации — вводился желтый уровень опасности, а не красный.

В первый раз об опасности липчан предупредили около шести утра, через три часа тревогу отменили: четыре беспилотника были сбиты в Воронежской области. После 10 часов желтый уровень был введен снова, о  продлился час с небольшим.

Если новости об объявлении и отбое первой тревоги набрали в общей сложности более 10 тысяч просмотров, то вторую тревогу едва заметили. 

«Хорошо, когда все хорошо кончается. Храни нас Бог», — написал Гость.

Популярное средство для прочистки канализации «Крот» оказывается очень опасно. В ожоговом центре сейчас лечится 54-летний липчанин, который обжег этим средством руки. Ожог оказался настолько сильным, что сейчас врачи пытаются спасти его пальцы от ампутации.

«Ужас какой. Я всегда открываю и лью эти жидкости очень аккуратно. И перчатки беру толстые. Старые выбрасываю. Очень надеюсь, что врачи спасут здоровье и пальцы человеку. Скорейшего выздоровления. Да хранит его Господь», — пожалел Гость.

«Все чищу содой и лимонной. Иногда уксусом 9 процентов. Боюсь химию другую. Что туда нальют — одному Богу известно», — поделилась опытом Нервная мать.

«Почему такие сильные химикаты не запретят? Был случай, когда человек ошибочно выпил Крота и сжег внутренности. Запретите эти вещи!» — рассказал it_happens

В селе Воронец Елецкого района перезахоронили останки, найденные во время раскопок в родовом имении дворян Хвостовых. Предположительно, это останки министра юстиции и генерал-прокурора, министра внутренних дел Российской империи в 1915–1916 годах Александра Хвостова.

Предположение ученые сделали на основе документов. Специалисты, изучив ДНК, смогли лишь понять, что останки принадлежат мужчине, старше 50-ти лет. Сравнить их не с чем, так как потомки Хвотова живут за границей. Им, кстати, направили письмо о находке.

«Что за мода часто выкапывать и перезахоранивать покойников? Дайте им поспать! Нечего делать — посади дерево!» — возмутился Хмель.

«Может, и до Ленина дойдут? Его тоже за копают», — предположил А если?

«Не закопают. То царский генерал, а то Ленин!», — ответил комментатор.

«Что-то многовато Хвостовых, в деревне Невеже колодезное Задонского района тоже есть усадьба Хвостовых. Которую кстати сейчас восстанавливают», — заметила Пеньсия.

Осень не сдает свои позиции зиме. Завтра в Липецке  от +1 до +3 градусов. Еще относительно недавно, в 2010 году, 12 ноября было и вовсе +12 градусов. А в 1998 году трещали 19-ти градусные морозы.
вечЁрка
воздушная тревога
ожог
Александр Хвостов
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