Липчанин чистил сантехнику и получил сильнейшие химические ожоги: врачи пытаются спасти мужчине пальцы
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Общество
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44 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: две воздушных тревоги, опасный «Крот» и перезахоронение прокурора
Сегодня, 11 ноября, дважды объявляли воздушную тревогу, врачи пытаются спасти пальцы липчанина, пострадавшего от средства «Крот», и под Ельцом перезахоронили останки, предположительно, бывшего прокурора Российской империи Александра Хвостова.
В первый раз об опасности липчан предупредили около шести утра, через три часа тревогу отменили: четыре беспилотника были сбиты в Воронежской области. После 10 часов желтый уровень был введен снова, о продлился час с небольшим.
Если новости об объявлении и отбое первой тревоги набрали в общей сложности более 10 тысяч просмотров, то вторую тревогу едва заметили.
«Хорошо, когда все хорошо кончается. Храни нас Бог», — написал Гость.
Популярное средство для прочистки канализации «Крот» оказывается очень опасно. В ожоговом центре сейчас лечится 54-летний липчанин, который обжег этим средством руки. Ожог оказался настолько сильным, что сейчас врачи пытаются спасти его пальцы от ампутации.
«Ужас какой. Я всегда открываю и лью эти жидкости очень аккуратно. И перчатки беру толстые. Старые выбрасываю. Очень надеюсь, что врачи спасут здоровье и пальцы человеку. Скорейшего выздоровления. Да хранит его Господь», — пожалел Гость.
«Все чищу содой и лимонной. Иногда уксусом 9 процентов. Боюсь химию другую. Что туда нальют — одному Богу известно», — поделилась опытом Нервная мать.
«Почему такие сильные химикаты не запретят? Был случай, когда человек ошибочно выпил Крота и сжег внутренности. Запретите эти вещи!» — рассказал it_happens
В селе Воронец Елецкого района перезахоронили останки, найденные во время раскопок в родовом имении дворян Хвостовых. Предположительно, это останки министра юстиции и генерал-прокурора, министра внутренних дел Российской империи в 1915–1916 годах Александра Хвостова.
Предположение ученые сделали на основе документов. Специалисты, изучив ДНК, смогли лишь понять, что останки принадлежат мужчине, старше 50-ти лет. Сравнить их не с чем, так как потомки Хвотова живут за границей. Им, кстати, направили письмо о находке.
«Что за мода часто выкапывать и перезахоранивать покойников? Дайте им поспать! Нечего делать — посади дерево!» — возмутился Хмель.
«Может, и до Ленина дойдут? Его тоже за копают», — предположил А если?
«Не закопают. То царский генерал, а то Ленин!», — ответил комментатор.
«Что-то многовато Хвостовых, в деревне Невеже колодезное Задонского района тоже есть усадьба Хвостовых. Которую кстати сейчас восстанавливают», — заметила Пеньсия.
Осень не сдает свои позиции зиме. Завтра в Липецке от +1 до +3 градусов. Еще относительно недавно, в 2010 году, 12 ноября было и вовсе +12 градусов. А в 1998 году трещали 19-ти градусные морозы.
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