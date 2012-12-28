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Происшествия
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сегодня, 08:12
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Беспилотники до Липецкой области не долетели
Смертоносные аппараты уничтожены в небе над соседним регионом.
Как утверждает Министерство обороны, в период с 6.50 до 7.20 мск 4 беспилотника были замечены над территорией Воронежской области. По официальным сообщениям, все они уничтожены.
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