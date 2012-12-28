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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо, безветренно и до +5

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью от -4 до +1 градусов, днем — от 0 до +5 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.

День 12 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 19 градусов мороза. 

потпеление
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Костья
49 минут назад
Я лыжи ненавижу.Никак не могу запомнить,с какой стороны объезжать дерево.Обычно получается только с двух сразу.
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Лена
сегодня, 19:32
Когда же я покатаюсь на лыжах по моему любимому снежку?Не одну пару уже стерла об асфальт за это бесснежное время,ужас!!!
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