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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо, безветренно и до +5
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что в пределах климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.
День 12 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 19 градусов мороза.
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