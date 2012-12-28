В Липецкой области сухо, безветренно и до +5

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью от -4 до +1 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.День 12 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 19 градусов мороза.