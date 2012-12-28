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2946
сегодня, 16:25
4

Переписка в рабочем чате обернулась штрафом

Жительница Хлевного оскорбила руководителя подразделения, попросившего её выйти в другую смену.

Жительницу Хлевного оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление сотрудника в рабочем чате. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ссора в мессенджере началась из-за того, что сотрудники авто-заправочного комплекса не поделили смену.

Когда управляющая обособленным подразделением предложила сотруднице выйти не в свою смену, она не согласилась, но свой отказ выразила слишком экспрессивно, оскорбив управляющую подразделением и написав в ее адрес нецензурные и иные оскорбительные слова.

В результате матерщинницу привлекли к административной ответственности за оскорбление, совершенном публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет (по части второй статьи 5.61 КоАП РФ).
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Спрутс
сегодня, 18:05
Отягчающим наверняка стали условия дополнительных часов.
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Житель
сегодня, 17:30
Кто же выносит сор из.избы , один на один чтобы никто не слышал надо !
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Ну
сегодня, 17:42
Диктофон могут включить. Раньше в школе были ябеды и доносчики, а доносчики первый кнут, учителя сами так говорили. А счас мораль другая, если можно назвать так. Но тут оскорбление, никому не понравится.
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макс
сегодня, 16:38
уже и высказаться нельзя о своём "любимом" начальстве.
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