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Происшествия
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сегодня, 16:25
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Переписка в рабочем чате обернулась штрафом
Жительница Хлевного оскорбила руководителя подразделения, попросившего её выйти в другую смену.
Когда управляющая обособленным подразделением предложила сотруднице выйти не в свою смену, она не согласилась, но свой отказ выразила слишком экспрессивно, оскорбив управляющую подразделением и написав в ее адрес нецензурные и иные оскорбительные слова.
В результате матерщинницу привлекли к административной ответственности за оскорбление, совершенном публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет (по части второй статьи 5.61 КоАП РФ).
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