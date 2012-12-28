Переписка в рабочем чате обернулась штрафом

Жительница Хлевного оскорбила руководителя подразделения, попросившего её выйти в другую смену.

Жительницу Хлевного оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление сотрудника в рабочем чате. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ссора в мессенджере началась из-за того, что сотрудники авто-заправочного комплекса не поделили смену.Когда управляющая обособленным подразделением предложила сотруднице выйти не в свою смену, она не согласилась, но свой отказ выразила слишком экспрессивно, оскорбив управляющую подразделением и написав в ее адрес нецензурные и иные оскорбительные слова.В результате матерщинницу привлекли к административной ответственности за оскорбление, совершенном публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет (по части второй статьи 5.61 КоАП РФ).