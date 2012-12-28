Пьяный мужчина свалился в Липецке с балкона на козырек подъезда

и от госпитализации отказался.

Вчера днем с балкона своей квартиры на четвертом этаже ЖК «Столица» в микрорайоне «Европейский» на козырек подъезда упал 32-летний мужчина.Снимали его оттуда спасатели городского управления ГО и ЧС. По ходу операции выяснилось, что мужчина пьян. Оказалось, что он отмечал свой день рождения, но день раньше. Он явно родится в рубашке: он отделался при падении ушибами и от госпитализации отказался.