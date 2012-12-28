Сегодня в Липецке: в каких сферах не хватает работников, липчанки скрывают беременность от начальства
В Липецке прооперировали ребёнка с редкой патологией — отсутствием просвета прямой кишки и заднепроходного отверстия
Происшествия
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9 минут назад
Пьяный мужчина свалился в Липецке с балкона на козырек подъезда
и от госпитализации отказался.
Снимали его оттуда спасатели городского управления ГО и ЧС. По ходу операции выяснилось, что мужчина пьян. Оказалось, что он отмечал свой день рождения, но день раньше. Он явно родится в рубашке: он отделался при падении ушибами и от госпитализации отказался.
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