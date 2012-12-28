Общество
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сегодня, 16:26
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В районе Тракторного отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 11 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
11 ноября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством будут наблюдаться на улицах Энергостроителей, Прудной, Исполкомовской, Ударников, Кривенкова, по проспекту Победы, по Сиреневому проезду – отключения света составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток времени.
С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Кочеткова, Арсеньева, Бардина, Белорусскую, Бабушкина, Баумана, Литейную, Пожарского, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Астраханскую, площадь Заводскую, переулки Космический, Свободный.
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