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Жительница Тербунов оформила на мать возлюбленного кредиты на 4 миллиона рублей
Происшествия
В районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«КамАЗ» столкнулся с легковушкой: погибла женщина
Происшествия
Год северных сияний — под Липецком вновь наблюдали фиолетовое небо
Общество
В Липецкой области устанавливается ноябрьская погода
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Общество
1055
сегодня, 16:26
7

В районе Тракторного отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 11 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 17 по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 14а по улице Волгоградской, №№ 1а, 2, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а по улице Ленинградской. Также холодную воду отключат жителям частного сектора улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Степной, Станиславского, Лазо, Воронежской, Песчаной, Ильича, Волгоградской, Красина, Ударников, Ново-Весовой.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

11 ноября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством будут наблюдаться на улицах Энергостроителей, Прудной, Исполкомовской, Ударников, Кривенкова, по проспекту Победы, по Сиреневому проезду – отключения света составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток времени.

С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Кочеткова, Арсеньева, Бардина, Белорусскую, Бабушкина, Баумана, Литейную, Пожарского, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Астраханскую, площадь Заводскую, переулки Космический, Свободный.
Отключение воды
отключение света
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
сделайте вот как:
сегодня, 21:07
найдите на ТБО контейнерах 8 5-литровых баклажек.Наберите 7 5-литровых баклажек хол воды. Восьмую баклажку не набирайте. В неё будете ходить по-малому 1 неделю. Когда будете принимать ванну или стирать бельё, воду оставшуюся не сливайте. Купите в маг фикспрайс пластиковый ковшик и ведро. 1 неделю будете смывать в унитазе той водой, которая в ванне. И так 1 неделю проживёте без центрального водоснабжения. Если каждый так будет делать, то экономия в год для гор. казны составит около 1 миллиарда рублей.
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ещё добавлю
сегодня, 21:53
что на фото трубы с горячей водой. (Их 2 -- одна вперёд, другая назад) А холодная труба под землёй, т.к. она может замёрзнуть зимой., если её по поверхности пустят. Канализационная труба (назад) тоже под землёй и отдельно от трубы с хол водой, чтобы с чистой водой не смешалась.
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vlad
сегодня, 17:42
"Огласите, пожалуйста, весь список"©
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Летописец
сегодня, 17:36
Всё по плану.
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Я
сегодня, 16:50
А зачем на тракторе вода
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Прошка
сегодня, 16:32
Пора уже отключать во всём городе сразу
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Советская 26
сегодня, 16:30
До сих пор ни тепла, ни горячей воды! 10 ноября!!!!!! Это ужас какой-то!
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