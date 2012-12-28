В районе Тракторного отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 11 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 17 по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 14а по улице Волгоградской, №№ 1а, 2, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а по улице Ленинградской. Также холодную воду отключат жителям частного сектора улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Степной, Станиславского, Лазо, Воронежской, Песчаной, Ильича, Волгоградской, Красина, Ударников, Ново-Весовой.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.11 ноября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством будут наблюдаться на улицах Энергостроителей, Прудной, Исполкомовской, Ударников, Кривенкова, по проспекту Победы, по Сиреневому проезду – отключения света составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток времени.С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Кочеткова, Арсеньева, Бардина, Белорусскую, Бабушкина, Баумана, Литейную, Пожарского, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Астраханскую, площадь Заводскую, переулки Космический, Свободный.