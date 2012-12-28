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Общество
6153
сегодня, 10:43
69

Это точно выгодно: отечественный картофель по 67 рублей 19 копеек?

Итоги недели: цены.

На уходящей неделе наша корзина с дешевыми продуктами подорожала на 169 рублей 17 копеек! Растут в цене мясо, овощи, пшено и вермишель.



Корзина дорогих продуктов тоже подорожала, но не так сильно — на 92 рубля 26 копеек. Цены на дорогие овощи и мясо стабильны.



Сливочное масло снова обновило свой максимум. Мы нашли килограмм за 1 426 рублей. И 180-граммовые пачки в магазинах становятся все дороже и дороже. Цены увеличиваются на 15-20 рублей.

Подорожали все овощи, за ценами на которые мы следим. Особенно задевают надписи на ценниках картофеля: «Выгодно», «Социальная цена». Это точно про картофель по 50-60 рублей за килограмм?



— Где это видано, чтобы картошка дороже полтинника за кило стоила! — возмутился покупатель.

Еще мы обратили внимание на подорожание продуктов, которые покупают люди с небольшим достатком — например, пшено низких сортов. Причем на ценнике красуются данные о немыслимых скидках! Видимо, сети пытаются скрыть таким образом подорожание.



На Центральном рынке пшено уже высшего сорта стоило, как и прежде.

— В магазине пшено горькое, вы его птичкам отдайте. А себе пшено у нас покупайте, оно самое хорошее, — нахваливала продавец свой товар.

На Центральном рынке самые дорогие яйца продавали в этот раз по 150 рублей за десяток. Неужели подешевели?

— Яйца по 170 рублей раскупили. Их хорошо берут. Они двухжелтковые, — пояснила продавец.

Снова начали дорожать бананы. Хотя куда уж?!



В одном из магазинов мы увидели елочные игрушки. Новый год уже не за горами! Интересно, на сколько в этот раз подорожают продукты к праздничному столу?

цены
дороже/дешевле
1
7
24
3
3

Комментарии (69)

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Сначала новые
По всему миру
44 минуты назад
столько и стоит, не меньше.
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дядя
сегодня, 21:13
даёшь картоху по 100 назло байдену!
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Один с сошкой,
сегодня, 21:04
. а семеро с ложкой. Вот в Канаде, по площади, климату и ресурсам близкой к рф, население 40 млн. А было б 140 млн. может и они голодали бы?
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Мороз
сегодня, 19:30
Деньги превращается в фантики и крышечки.
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И
сегодня, 19:23
Масло. Сыр ,молочка почему про эти цены не пишите.
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Эколог
сегодня, 19:19
В Липецке картошка 80 рублей для сравнения челябинск там 47 рублей
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Для сравнения
сегодня, 19:24
В Липецке в сервисах доставки-32 руб /кг
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Дед
сегодня, 19:18
Картошка на данный момент в пятёрке 80 рублей ,скоро мясо по цене догонит.
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Семён Семеныч
сегодня, 21:33
Вы в какой Пятёрочка были? Я только от туда - цена картошки 69(хотя и это ужас какой то)
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Лена
сегодня, 19:00
Цены просто ужас что дальше будет говорят что к новому году цены ещё сильнее будут.
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Не переживай
сегодня, 19:11
Рынок всё отрегулирует: одни просто сдохнут, а другие попадут в рай!
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'Бомж
сегодня, 18:42
К новому году будет еще дороже. Зубы на полку.
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Это нормально
сегодня, 18:38
Кушайте, если сможете. В Советском Союзе картошка стоила 10 копеек за кг.
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Сельхозник
21 минуту назад
А сами вырастить не пробовали? Пиво в пивнушке каждый вечер на тысячу берёте и ничего а картошку на 200 рублей на неделю вам дорого , и масло всем дорого, но коров доить никто не хочет. Езжайте в деревню заводите корову огород и кушайте всё дешёвое и полезное.
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