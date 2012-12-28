Это точно выгодно: отечественный картофель по 67 рублей 19 копеек?

Итоги недели: цены.

На уходящей неделе наша корзина с дешевыми продуктами подорожала на 169 рублей 17 копеек! Растут в цене мясо, овощи, пшено и вермишель.Корзина дорогих продуктов тоже подорожала, но не так сильно — на 92 рубля 26 копеек. Цены на дорогие овощи и мясо стабильны.Сливочное масло снова обновило свой максимум. Мы нашли килограмм за 1 426 рублей. И 180-граммовые пачки в магазинах становятся все дороже и дороже. Цены увеличиваются на 15-20 рублей.Подорожали все овощи, за ценами на которые мы следим. Особенно задевают надписи на ценниках картофеля: «Выгодно», «Социальная цена». Это точно про картофель по 50-60 рублей за килограмм?— Где это видано, чтобы картошка дороже полтинника за кило стоила! — возмутился покупатель.Еще мы обратили внимание на подорожание продуктов, которые покупают люди с небольшим достатком — например, пшено низких сортов. Причем на ценнике красуются данные о немыслимых скидках! Видимо, сети пытаются скрыть таким образом подорожание.На Центральном рынке пшено уже высшего сорта стоило, как и прежде.— В магазине пшено горькое, вы его птичкам отдайте. А себе пшено у нас покупайте, оно самое хорошее, — нахваливала продавец свой товар.На Центральном рынке самые дорогие яйца продавали в этот раз по 150 рублей за десяток. Неужели подешевели?— Яйца по 170 рублей раскупили. Их хорошо берут. Они двухжелтковые, — пояснила продавец.Снова начали дорожать бананы. Хотя куда уж?!В одном из магазинов мы увидели елочные игрушки. Новый год уже не за горами! Интересно, на сколько в этот раз подорожают продукты к праздничному столу?