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735
38 минут назад
7

Пропавшая в Ельце 20-летняя девушка найдена мёртвой

Она покончила с собой.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Липецк» сообщил, что пропавшая в Ельце 20-летняя Мария Козьякова найдена мертвой.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, тело Марии Козьяковой обнаружено лесополосе недалеко от деревни Хмелинец Елецкого района.

Напомним, девушка ушла из дома 3 ноября и перестала давать о себе знать, ее телефон был отключен. В поисках Марии участвовали волонтеры, полицейские и кинологи. 

По данным GOROD48, девушка покончила с собой.

Фото vk.com
пропавшие без вести
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Бабушка
5 минут назад
Ушла плакать. Очень жаль этого ребёнка. Светлая память. Соболезнования родственникам.
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Причина какая?
5 минут назад
Что-то не верится, что бы сама на себя руки наложила, в лесополосу идти страшно, пока дойдёшь, можно раздумать
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Лиза
6 минут назад
20 лет, нигде не училась и не работала, жизненные переживания и какие-то сложности... и вот итог. Родители должны больше уделять внимания своим детям.
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Здравствуйте
9 минут назад
Всё в жизни можно пережить, даже самое страшное. Нельзя накладывать на себя руки, это большой грех. Мы не знаем, как живут другие и через что проходят они. Им может быть в стократ хуже. И нужно иметь силы и мужество всё преодолеть. Почему так мало психологов, почему нет бесплатной психологической службы? Если бы кто-то поговорил, помог и поддержал её, она была бы жива.
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Нервная мать
15 минут назад
Какой ужас! Детка, у тебя же вся жизнь впереди была! Какое горе! Какая беда! Как же так?
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Ввв
18 минут назад
Опять Елец, Глава города может как-то повлияет на криминал вашего города?
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Гостья
20 минут назад
Бедная девочка. Какое несчастье. Как же так? Очень надеялась, что она жива и здорова. Царствие небесное. Вечная память. Глубочайшие соболезнования маме и папе, всем родным и близким.
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