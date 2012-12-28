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Происшествия
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38 минут назад
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Пропавшая в Ельце 20-летняя девушка найдена мёртвой
Она покончила с собой.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, тело Марии Козьяковой обнаружено лесополосе недалеко от деревни Хмелинец Елецкого района.
Напомним, девушка ушла из дома 3 ноября и перестала давать о себе знать, ее телефон был отключен. В поисках Марии участвовали волонтеры, полицейские и кинологи.
По данным GOROD48, девушка покончила с собой.
Фото vk.com
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