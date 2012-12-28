Пропавшая в Ельце 20-летняя девушка найдена мёртвой

Она покончила с собой.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Липецк» сообщил, что пропавшая в Ельце 20-летняя Мария Козьякова найдена мертвой.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, тело Марии Козьяковой обнаружено лесополосе недалеко от деревни Хмелинец Елецкого района.Напомним, девушка ушла из дома 3 ноября и перестала давать о себе знать, ее телефон был отключен. В поисках Марии участвовали волонтеры, полицейские и кинологи.По данным GOROD48, девушка покончила с собой.