Таксиста-нелегала оштрафовали за «шашечки»

Водителя нелегального такси привлекли к ответственности за использование фонаря на крыше.

В Ельце 67-летнего таксиста-нелегала оштрафовали на 5 000 рублей за незаконную установку на машине опознавательного фонаря легкового такси (по части второй статьи 12.4 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 1 октября в Ельце сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Лада-211140» с незаконно установленным опознавательным фонарем легкового такси. При этом разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси у водителя не было.Водителя оштрафовали, а опознавательный фонарь легкового такси конфисковали.