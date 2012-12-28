В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Общество
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сегодня, 16:58
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Таксиста-нелегала оштрафовали за «шашечки»
Водителя нелегального такси привлекли к ответственности за использование фонаря на крыше.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 1 октября в Ельце сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Лада-211140» с незаконно установленным опознавательным фонарем легкового такси. При этом разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси у водителя не было.
Водителя оштрафовали, а опознавательный фонарь легкового такси конфисковали.
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