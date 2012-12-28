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сегодня, 16:58
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Таксиста-нелегала оштрафовали за «шашечки»

Водителя нелегального такси привлекли к ответственности за использование фонаря на крыше.

В Ельце 67-летнего таксиста-нелегала оштрафовали на 5 000 рублей за незаконную установку на машине опознавательного фонаря легкового такси (по части второй статьи 12.4 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 1 октября в Ельце сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Лада-211140» с незаконно установленным опознавательным фонарем легкового такси. При этом разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси у водителя не было.

Водителя оштрафовали, а опознавательный фонарь легкового такси конфисковали.
такcи
транспорт
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Комментарии (2)

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Сначала новые
А куда
32 минуты назад
Делся не легал?
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'Бомж
46 минут назад
Пенсионеров начали превлекать, а куда им дется от такой мизерной пенсии.
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