Воскресенье в Липецке: многие музеи и выставки сегодня будут работать бесплатно – список мероприятий и концертов

Сегодняшний день просто необходимо провести с умом.

В Липецке резко похолодало, днём будет от +1 до +3 градусов. Выходной начнётся без существенных осадков, но уже во второй половине дня возможны мокрый снег и снег.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Боевой проезд, 5, 5а, 5а/1, 19, 23, 23/1, 23/2, 23 вл. 3, 23 вл. 2, 23 вл. 4, 23а, 23а/1, 25/1, вл. 25/1, 25б, 25а, 25/2, стр. 25/3, 25 стр. 3, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34б, 34в, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39; Водопьянова, 37, 39, 41; Смургиса, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Стаханова, 2, 4, 6.









С 9:00 до 18:00 из-за ремонта обесточат улицу Алмазную.









В золе «Унион» Липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса, 2) в 17:00 для липчан выступят прима Мариинского театра Альбина Шагимуратова (сопрано) и лауреат международных конкурсов Зарина Шиманская (фортепиано).















А для самых маленьких слушателей филармония проведёт в «Унионе» развивающие занятия по методике Карла Орфа. Сегодня в 11:00 и в 12:00 состоится урок «Жили были гномики» (0+).













Музыковед Юлия Моисеенко отправится с детьми в сказочный лес и найдёт избушку волшебных гномиков. Как звучит волшебная музыка мира гномов? Обо всем этом дети узнают на занятии, получив первые музыкальные азы.





Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает в 18:00 на комедийный спектакль по пьесе Р.Куни «Слишком женатый таксист» (16+).













Славный парень таксист Джон Смит ловко устроился в жизни. У него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга. К одной он приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Случайная авария выбивает главного героя из привычного графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций.







Не скучно сегодня будет и в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3). В 18:00 на сцене спектакль по пьесе ещё одного бродвейского драматурга Кена Людвига «Примадоны» (16+).









18:15 - Выступление юных гусляров «И в пир, и в мир, и в добрые люди» (2 этаж, большой зал) (6+).





18:15 – Музыкальное мероприятие «Музыка и голоса природы» (3 этаж, малый зал) (6+).













19:15 – Концерт гитарной музыки «Серебряные струны гитары» (3 этаж, малый зал) (6+).





Мастер-классы:







18:15 - «Гармония в линиях» (6+). Рисунок соусом, сангиной, углем. Мастер-класс проводит Алексей Белозеров, выпускник Российской Академии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова (2 этаж)



18:15 - «Сюжет, запечатленный в глине» (6+). Мастер-классы по лепке романовской игрушки, проводит народный мастер России Ольга Волокитина Ольга.















19:55; 20:45 - «Фантазия цвета» (6+). Мастер-классы по росписи романовской игрушки цветом от Ольги Волокитиной.









Сегодня бесплатными будут и все мероприятия в музее



Музей им. В.С.Сорокина (ул. Ленина, 3) с 13:00 до 21:00 бесплатно пустит на выставку «Сергей Герасимов и его современники» из фондов Рязанского государственного художественного музея (6+). А в 15:00 в течение часа без оплаты по ней можно будет прогуляться с экскурсоводом.















В Дому музее нашего выдающегося земляка социал-демократа Г.В.Плеханова (ул. Плеханова, 36) сегодня тоже пройдут бесплатные экскурсии (12+). Они начнутся в 17:00 и в 19:00.









Расстанутся с комфортом в выходной день и многочисленные жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Спортивной, Целинной, Цимлянской, Украинской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном 1-м, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Театральном, Театральном 2-м.В промежутке с 09:00 до 18:00 оставят без электричества на срок до 3-х часов для жителей каждого дома улицы Абрикосовую, Земляничную, И.Г. Гришина, Надежды, Папанина, Рабочую, Славянской, Сливовую, Телалихина, Фадеева, Фестивальную, проезд Каштановый и переулок Виноградный.Певица является народной артисткой Татарстана, председателем жюри Открытого международного конкурса-фестиваля молодых вокалистов имени Н.А. Обуховой. Гостьи исполнят песни и романсы русских классиков и зарубежных композиторов И.Глинки, П. Чайковского, Ф.Листа на стихи А.Пушкина, А.Толстого, ВСамарина, И.Гёте и многих других.Пикантный сюжет, смешные диалоги — типичная комедия положений, какой забавляли публику во все века.Два молодых безработных актера узнают, что престарелая миллионерша разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы завещать им свои миллионы. Провалившись на гастролях в провинциальном городке, они переодеваются в пестрые женские наряды из театрального гардероба и отправляются на штурм. Вскоре на горизонте появляются две девушки, которым мошенники мечтают объясниться в любви, а среди них — настоящая племянница миллионерши.Сегодня главный музей региона – Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) проведёт очень много мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». К нему присоединятся и его филиалы. Все мероприятия, о которых речь пойдёт ниже, сегодня бесплатные.Вот программа дня в краеведческом музее:18:00 – 22:00 – фотовыставка «Три села - три узора в отражении реки Нега» (1 этаж, вестибюль)20:00 - Интерактивное мероприятие о старинных музыкальных инструментах «От свирели до бомбарды» (2 этаж, большой зал)20:30 Концерт вокальной музыки «Романса упоительные звуки», солистка – Лилия Пищикова (3 этаж, малый зал)19:15 - «Жалейки русская душа»Урок по изготовлению традиционной липецкой жалейки и плетению лаптей, проводит этнограф и фольклорист Владимир Юрьев (2 этаж, большой зал)В 14:00 и в 18:00 гостям покажут фильм Четыре времени жизни Виктора Сорокина»