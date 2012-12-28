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Воскресенье в Липецке: многие музеи и выставки сегодня будут работать бесплатно – список мероприятий и концертов
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сегодня, 10:00

Воскресенье в Липецке: многие музеи и выставки сегодня будут работать бесплатно – список мероприятий и концертов

Сегодняшний день просто необходимо провести с умом.

Холод и снег

В Липецке резко похолодало, днём будет от +1 до +3 градусов. Выходной начнётся без существенных осадков, но уже во второй половине дня возможны мокрый снег и снег.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Боевой проезд, 5, 5а, 5а/1, 19, 23, 23/1, 23/2, 23 вл. 3, 23 вл. 2, 23 вл. 4, 23а, 23а/1, 25/1, вл. 25/1, 25б, 25а, 25/2, стр. 25/3, 25 стр. 3, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34б, 34в, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39; Водопьянова, 37, 39, 41; Смургиса, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Стаханова, 2, 4, 6.

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Расстанутся с комфортом в выходной день и многочисленные жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Спортивной, Целинной, Цимлянской, Украинской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном 1-м, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Театральном, Театральном 2-м.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 из-за ремонта обесточат улицу Алмазную.

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В промежутке с 09:00 до 18:00 оставят без электричества на срок до 3-х часов для жителей каждого дома улицы Абрикосовую, Земляничную, И.Г. Гришина, Надежды, Папанина, Рабочую, Славянской, Сливовую, Телалихина, Фадеева, Фестивальную, проезд Каштановый и переулок Виноградный.

Вечер романса (12+)

В золе «Унион» Липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса, 2) в 17:00 для липчан выступят прима Мариинского театра Альбина Шагимуратова (сопрано) и лауреат международных конкурсов Зарина Шиманская (фортепиано).

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Певица является народной артисткой Татарстана, председателем жюри Открытого международного конкурса-фестиваля молодых вокалистов имени Н.А. Обуховой. Гостьи исполнят песни и романсы русских классиков и зарубежных композиторов И.Глинки, П. Чайковского, Ф.Листа на стихи А.Пушкина, А.Толстого, ВСамарина, И.Гёте и многих других.

Филармония малышам

А для самых маленьких слушателей филармония проведёт в «Унионе» развивающие занятия по методике Карла Орфа. Сегодня в 11:00 и в 12:00 состоится урок «Жили были гномики» (0+).

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Музыковед Юлия Моисеенко отправится с детьми в сказочный лес и найдёт избушку волшебных гномиков. Как звучит волшебная музыка мира гномов? Обо всем этом дети узнают на занятии, получив первые музыкальные азы.

Многоженец в западне

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает в 18:00 на комедийный спектакль по пьесе Р.Куни «Слишком женатый таксист» (16+).

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Славный парень таксист Джон Смит ловко устроился в жизни. У него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга. К одной он приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Случайная авария выбивает главного героя из привычного графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций.

Пикантный сюжет, смешные диалоги — типичная комедия положений, какой забавляли публику во все века.

Сцены с переодеванием

Не скучно сегодня будет и в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3). В 18:00 на сцене спектакль по пьесе ещё одного бродвейского драматурга Кена Людвига «Примадоны» (16+).

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Два молодых безработных актера узнают, что престарелая миллионерша разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы завещать им свои миллионы. Провалившись на гастролях в провинциальном городке, они переодеваются в пестрые женские наряды из театрального гардероба и отправляются на штурм. Вскоре на горизонте появляются две девушки, которым мошенники мечтают объясниться в любви, а среди них — настоящая племянница миллионерши.

Большая Ночь музеев

Сегодня главный музей региона – Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) проведёт очень много мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». К нему присоединятся и его филиалы. Все мероприятия, о которых речь пойдёт ниже, сегодня бесплатные.

Вот программа дня в краеведческом музее:

18:00 – 22:00 – фотовыставка «Три села - три узора в отражении реки Нега» (1 этаж, вестибюль) (6+).

18:15 - Выступление юных гусляров «И в пир, и в мир, и в добрые люди» (2 этаж, большой зал) (6+).

18:15 – Музыкальное мероприятие «Музыка и голоса природы» (3 этаж, малый зал) (6+).

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19:15 – Концерт гитарной музыки «Серебряные струны гитары» (3 этаж, малый зал) (6+).

20:00 - Интерактивное мероприятие о старинных музыкальных инструментах «От свирели до бомбарды» (2 этаж, большой зал) (6+).

20:30 Концерт вокальной музыки «Романса упоительные звуки», солистка – Лилия Пищикова (3 этаж, малый зал) (6+).

Мастер-классы:

18:15 - «Гармония в линиях» (6+). Рисунок соусом, сангиной, углем. Мастер-класс проводит Алексей Белозеров, выпускник Российской Академии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова (2 этаж)

18:15 - «Сюжет, запечатленный в глине» (6+). Мастер-классы по лепке романовской игрушки, проводит народный мастер России Ольга Волокитина Ольга.

19:15 - «Жалейки русская душа» (6+). Урок по изготовлению традиционной липецкой жалейки и плетению лаптей, проводит этнограф и фольклорист Владимир Юрьев (2 этаж, большой зал)

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19:55; 20:45 - «Фантазия цвета» (6+). Мастер-классы по росписи романовской игрушки цветом от Ольги Волокитиной.

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Сегодня бесплатными будут и все мероприятия в музее

… И бесплатно покажут кино. И - выставку

Музей им. В.С.Сорокина (ул. Ленина, 3) с 13:00 до 21:00 бесплатно пустит на выставку «Сергей Герасимов и его современники» из фондов Рязанского государственного художественного музея (6+). А в 15:00 в течение часа без оплаты по ней можно будет прогуляться с экскурсоводом.

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В 14:00 и в 18:00 гостям покажут фильм Четыре времени жизни Виктора Сорокина» (6+).

В гости к Плеханову

В Дому музее нашего выдающегося земляка социал-демократа Г.В.Плеханова (ул. Плеханова, 36) сегодня тоже пройдут бесплатные экскурсии (12+). Они начнутся в 17:00 и в 19:00.

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Дорогие липчане! Выходной на этой неделе только один – сегодня. Завтра нас ждёт ещё праздник в честь Дня народного единства и за ним – короткая рабочая неделя. И всё это будет густо приправлено разнообразными новостями, которые ни в коем случае нельзя упускать из виду. Для этого у липчан есть GOROD48, давным-давно прозванный электронным именем региона. Мы работаем без выходных 24/7 – заходите к нам чаще и будете в курсе всех событий. Вы можете убедиться в этом на примере нашей рубрики – где ещё вы бы нашли такое количество мероприятий, большинство из которых сегодня – бесплатные? Ждём вас на сайте снова и снова.
Сегодня в Липецке
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