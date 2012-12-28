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307
27 минут назад
1

В Липецкой области заметно похолодает

За день температура упадет на несколько градусов.

2 ноября Липецкая область окажется в тылу циклона, пройдут кратковременные дожди в отдельных районах с мокрым снегом и порывистым ветром до 22 м/сек. 3 ноября атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся, температура воздуха заметно понизится. 4 ноября пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 ноября — 8 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы, 3 и 4 ноября – около нуля градусов, что на 1-2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 ноября в Липецкой области облачно, небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17-22 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +5 до +10 градусов, в течение дня прогнозируется понижение от +1 до +6 градусов. 

В Липецке облачно, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.

День 2 ноября стал самым теплым в Липецке в 1932 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1991 году — 16 градусов мороза.

похолодание
снегопад
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Комментарии (1)

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Труффальдино
17 минут назад
Надоели дожди. Давайте теперь снег
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