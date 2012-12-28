Спорт
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59 минут назад
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Волейболистки наконец-то выиграли дома – одну партию
Одна-единственная результативная волейболистка всю команду вытащить не смогла.
Все четыре игры липчанок в родных стенах оказались похожими, как четыре капли воды: команда вчистую проигрывала первые две партии. Затем соперник немного успокаивался, липчанкам удавалось навязать борьбу, но всё всегда завершалось в пользу гостей.
Самым удачным оказался вчерашний третий матч с «Сахалином». В третьей партии подопечным Александра Горбаткова удалось даже победить – единственный раз в туре – со счётом 25:19. Но остальные сеты были проиграны с очень красноречивыми цифрами: 18:25, 16:25 и 12:25.
Локальный успех – выигрыш в одном отрезке стал возможен, благодаря неплохой игре Евгении Важновой (на фото в центре). 18-летняя доигровщица потихоньку выходит на ведущие роли в команде (и, наверное, по этой причине надолго не задержится в Липецке). В этой игре она принесла 15 очков т.е. в среднем каждый третий результативный балл команды. 12 раз Евгения успешно атаковала, 2 раза при сравнительно невысоком росте – 174 см удачно поставила блок и совершила 1 подачу навылет.
Сегодня во встрече с «Амурскими Тигрицами» из Хабаровска нечем оказалось гордится и Важновой. Опять поражение 0:3, по партиям – 15:25, 14:25, 22:25.
- Мы стараемся изо всех сил показывать высокий результат, сегодня вот взяли одну партию, - капитан «Липецка» Карина Атаджанян после игры с «Сахалином» показала, что в спорте можно довольствоваться и малым, - По сравнению с прошлыми матчами показали хорошую игру. Отчасти довольны.
Напомним, что на старте домашнего тура липчанки уступили «Сахалину» - 0:3, а затем с тем же «сухим» счётом и «Амурским Тигрицам».
С одной-единственной победой в 12-ти матчах «Липецк» занимает 12-е место среди 14-ти команд Высшей лиги «А». С 6 по 10 ноября команду ждут игры 4-го тура Екатеринбурге, где команда по два раза встретится с местной «Уралочкой-УрГЭУ» (8-е место) и «Тюменью» (13-е место). В активе тюменских волейболисток пока нет побед. На них и будем отыгрываться?
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