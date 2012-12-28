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сегодня, 22:11

Липецких волейболисток растерзали «тигрицы»

Во втором матче домашнего тура наша бедовая команда вновь уступила с «сухим» счётом.

Никак не могут найти свою игру в Высшей лиге «А» липецкие волейболистки. Сегодня нашей команде вновь не помогли домашние стены в матче с «Амурскими Тигрицами» из Хабаровска, липчанки вновь потерпели поражение – 0:3.

В первом сете липчанки проиграли – 20:25, во втором уступили практически без борьбы – 16:25, в третьем – 21:25.

Видимо, «Липецк» на данный момент не готов играть с середняками турнирной таблицы: «тигрицы» идут в турнире на 6-м месте, вчерашний обидчик «Сахалин» - на 5-м. И в двух матчах наша команда не сумела взять у них ни одной партии.

Сам «Липецк» занимает лишь 12-е место среди 14-ти команд, одержав в 10 матчах одну-единственную победу. Ниже нас только «Тюмень» и «Уфимочка-УГНТУ», которые вообще не знали радости побед в сезоне. Такой расклад внушает мало оптимизма перед оставшимися матчами «липецкого тура»: завтра у команд выходной, 26 октября липчанки вновь встретятся с «Сахалином», 27 октября – с «Амурскими тигрицами».

«Сахалин» сегодня проиграл «Атому» из Курска – 0:3 (13:25. 20:25, 24:26).
Волейбол
ВК «Липецк»
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