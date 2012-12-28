Болельщиков не повезли в «Атлант», чтобы не расстраивать?

Игра началась, когда на Сахалине было два часа ночи, но сонными выглядели не островитянки, а наши волейболистки.

Небольшой проблеск случился у «Липецка» только в третьей партии, а может это «Сахалин» немного успокоился. После удачной атаки первым темпом Арины Хомутовой наша команда вышла вперёд – 12:8, но быстро растранжирила 4-очковое преимущество.





Затем в игре некоторое время наблюдалось равенство – 14:14, 16:16, а затем гостьи вновь начали уходить в отрыв. А липчанки словно бы и не очень стремились догонять. При счёте 18:16 дальневосточная волейболистка ошиблась на подаче и подарила нам очко. Следом у «Липецка» … не смогла выполнить подачу Полина Кокоза и вместо равного счёта на табло опять «минус 2»… В концовке девушки с дальнего Востока заработали двойной «матч-бол» – 24:23. Одна из немногих, к кому нет никаких претензий, Евгения Важнова мощно отыграла один мяч – 24:23. Но следом 24-летняя Вероника Марескина зряче и мастерски направила мяч в блок, от которого он ушёл в аут – 25:23 в партии и 3:0 в матче.

В Липецке сегодня начались матчи 3-го тура Высшей лиги по волейболу. Правда, домашние стены не помогли нашей команде, которая на старте уступила «Сахалину» - 0:3.Игра началась, когда на родине приезжих волейболисток было 2 часа ночи. Но сонными выглядели не они, а наша команда. Первый сет наши отдали безвольно – 16:15, второй – 18:25.И ведь не сказать, чтобы «Сахалин» какой-то фантастический соперник. После 8-ми матчей в активе команды Олега Ляпугина 6 побед, но все они – над соперницами из нижней части таблицы, в том числе две – над проигрывающей всем подряд «Уфимочкой-УГНТУ». А в матчах с действительно сильной «Корабелкой» из Санкт-Петербурга в минувшем 2-м туре островитянкам не помог и домашний трафлекс – оба раза по 0:3.К слову, «Липецку» не мешало бы поучиться у «Сахалина» и проведению игр на своей площадке. На острове болельщиков возили на матчи в окраинный УТЦ «Восток» на бесплатных автобусах, а липчанам добираться до «Атланта» в Копцевых Хуторах в пригороде никто не помог. В итоге зрителей на трибунах было не так много, и может быть, команде не хватило 7-го игрока?Завтра в 18:00 нашу команду ждёт матч с «Амурскими тигрицами» из Хабаровска (7-е место), затем в туре выходной, а в субботу и воскресенье матчи повторятся – сначала с «Сахалином», потом с «Амурскими тигрицами».Сегодня днём в стартовом матче «тигрицы» проиграли экс-клубу Суперлиги «Атому-Курск» - 0:3.