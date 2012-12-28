Десятилетняя девочка перевела мошенникам с карты матери почти 153 тысячи рублей

А 53-летний мужчина отправил на «безопасный счёт» 2,7 миллиона рублей.

В Липецке мошенники заставили 10-летнюю девочку от править со счета матери 152,8 тысячи рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с ребенком мошенники общались в течение часа по поводу предоставления бесплатных баллов в онлайн-игре. По совету собеседника школьница воспользовалась мобильным приложением банка и перевела мошенникам деньги со счёта 46-летней матери.53-летний липчанин ещё 12 октября поговорил с «сотрудником службы безопасности Центробанка», который под предолгом защиты денег от несанкционированных операций уговорил мужчину через банкомат перевести на «безопасный счёт» 2,7 миллиона рублей.23 октября в полицию обратился 63-летний мужчина, которому 22 октября позвонили и под предлогом отмены сомнительных операций по его счёту убедили перевести мошенникам через банкоматы на трёх улицах Липецка 200 тысяч рублей.63-летнему пенсионеру с 15 по 16 октября звонили сотрудники «Пенсионного фонда» и «Центробанка». Они уговорили его перевести через несколько банкоматов в Липецке на «безопасный счёт» 408 200 рублей.В отдел полиции №8 обратился 27-летний мужчина, который через банковское приложение перевёл на «безопасный счёт» 222 тысячи рублей.В Грязях 23 октября в полицию пришла 64-летняя пенсионерка, которая 22 октября с 14:30 до 19:50 общалась с «сотрудником оператора сотовой связи» и под предлогом продления договора на обслуживание сим-карты лишилась 223 тысячи рублей.В Тербунах 62-летнего мужчину обманули под предлогом покупки через интернет деревянной бытовки. Мужчина лишился 113 214 рублей — деньги он перевёл в офисе банка.