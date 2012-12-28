Липчанин улучшил качество связи за 917 тысяч рублей

Но ничего не изменилось — деньги ушли мошенникам.

21 октября в полицию обратился житель Липецкого района, которого обманули от лица оператора сотовой связи. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 15 октября мужчине позвонил якобы сотрудник сотовой компании и предложил улучшить качество связи. Абонент согласился и лишился 917 203 рублей.60-летней жительнице Данкова звонили с 11 по 18 октября сотрудники «Энергосбыта», «ФСБ» и «Росфинмониторинга». Сначала они напугали женщину необходимостью замены счетчика, потом — оформлением кредитов на её имя. В итоге данковчанка лишилась 680 000 рублей — деньги она перевела мошенникам через банкоматы.В Добром 64-летнему мужчине с 15 по 16 октября звонили сотрудники «ФСБ» и уговаривали обезопасить сбережения. Мужчина поверил и перевёл на «безопасный счёт» 535 600 рублей.48-летний житель Задонска попался на другую удочку: он перевел 17 000 рублей мошеннику, взломавшему страницу его знакомого в социальной сети.В Тербунах 75-летней женщине с 18 по 20 октября звонили «сотрудники электросетей» и под предлогом замены счётчиков убедили перевести им 58 000 рублей.23-летняя жительница Грязей 19 октября откликнулась на предложение в мессенджере о дополнительном заработке и лишилась 13 369 рублей. Деньги она перевела мошенникам через приложение.В Липецке 21 октября в полицию обратился 21-летний парень, который тоже пытался с 16 по 19 октября заработать в интернете и лишился 70 000 рублей — деньги он перевёл мошенникам через несколько банковских приложений.