Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В сокольские дворы навигатор завел огромный автовоз
Общество
После жалобы пассажира липецкий автовокзал отменил дополнительную плату за бронирование мест
Общество
Попавшие на самокате под колёса «Фольксвагена» подростки находятся в сознании
Происшествия
28-летняя липчанка покусала двоих полицейских
Происшествия
Родственникам погибшего оператора птицефабрики выплачены два миллиона рублей
Происшествия
Преподавателя техникума обвиняют в получении взяток более чем на 450 тысяч рублей
Происшествия
Дым от горящих покрышек встал над Липецком
Происшествия
47-летний водитель «Джили» погиб в столкновении с грузовиком
Происшествия
«Мы просто хотим тепла!»
Общество
Президент Союза архитекторов России предложил мэру Липецка встречу
Общество
Читать все
Липчанин приревновал любовницу и отправил её интимные фото сестре и знакомому
Происшествия
Самые опасные при атаках БПЛА микрорайоны — «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам
Общество
Липчанин улучшил качество связи за 917 тысяч рублей
Происшествия
Гостеприимного липчанина оштрафовали на 100 000 рублей
Происшествия
На улицах Папина и Союзной асфальт обещают уложить к концу октября
Общество
От имени липчанки взяли кредит на 274 тысячи рублей: в суд подано заявление о признании договора недействительным
Происшествия
Выявленных в Липецкой области случаев COVID-19 все меньше
Коронавирус
Ельчанин обматерил полицейского и получил штраф в 20 000 рублей
Происшествия
«Не будет распития — не будет утопления»
Происшествия
Еще один «Форд» сгорел в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Происшествия
490
сегодня, 12:51
4

Липчанин улучшил качество связи за 917 тысяч рублей

Но ничего не изменилось — деньги ушли мошенникам.

21 октября в полицию обратился житель Липецкого района, которого обманули от лица оператора сотовой связи. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 15 октября мужчине позвонил якобы сотрудник сотовой компании и предложил улучшить качество связи. Абонент согласился и лишился 917 203 рублей.

60-летней жительнице Данкова звонили с 11 по 18 октября сотрудники «Энергосбыта», «ФСБ» и «Росфинмониторинга». Сначала они напугали женщину необходимостью замены счетчика, потом — оформлением кредитов на её имя. В итоге данковчанка лишилась 680 000 рублей — деньги она перевела мошенникам через банкоматы.

В Добром 64-летнему мужчине с 15 по 16 октября звонили сотрудники «ФСБ» и уговаривали обезопасить сбережения. Мужчина поверил и перевёл на «безопасный счёт» 535 600 рублей.

48-летний житель Задонска попался на другую удочку: он перевел 17 000 рублей мошеннику, взломавшему страницу его знакомого в социальной сети. 

В Тербунах 75-летней женщине с 18 по 20 октября звонили «сотрудники электросетей» и под предлогом замены счётчиков убедили перевести им 58 000 рублей.

23-летняя жительница Грязей 19 октября откликнулась на предложение в мессенджере о дополнительном заработке и лишилась 13 369 рублей. Деньги она перевела мошенникам через приложение.

В Липецке 21 октября в полицию обратился 21-летний парень, который тоже пытался с 16 по 19 октября заработать в интернете и лишился 70 000 рублей — деньги он перевёл мошенникам через несколько банковских приложений.
мошенничество
1
1
1
0
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Они с Луны?!
57 минут назад
Ладно взломали, сообщили код из смс, но снять добровольно наличные и класть на не известные счета - это уже даже не слабоумие, а полное отсутствие ума!!!
Ответить
48
сегодня, 13:32
Раньше карманники мелочь по карманам тырили, но прогресс не стоит на месте да и суммы существенно выросли
Ответить
Дон
сегодня, 13:12
Слабоумие сплошное.
Ответить
Ну
5 минут назад
Не слабоумие, а доверчивость и простота русского великого народа.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru