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Происшествия
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33 минуты назад
Дым от горящих покрышек встал над Липецком
Пожарные работают на месте возгорания.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные оперативно проехали на место возгорания: «реагирование организовано по номеру вызова 1».
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