Дым от горящих покрышек встал над Липецком

Пожарные работают на месте возгорания.



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Днем 21 октября на Поперечном проезде загорелись покрышки. Густой столб черного дыма виден из разных частей города.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные оперативно проехали на место возгорания: «реагирование организовано по номеру вызова 1».