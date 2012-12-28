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Общество
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сегодня, 10:37
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На Центральном рынке продают малину по 500 рублей за килограмм

Итоги недели: цены.

В конце недели мы традиционно проверили, изменились ли цены на продукты.

Корзина с дешевыми продуктами подорожала за семь дней на 27 рублей 8 копеек. Поднялись в цене яйца, замороженные куры, сахар, некоторые овощи. Не сильно, на несколько рублей, но все равно неприятно.



Наша корзина с дорогими продуктами выросла в цене существеннее — на 210 рублей 44 копейки. В основном из-за того, что, по нашим наблюдениям, магазины отказываются от скидок.



Уже вторую неделю подряд в одном из магазинов нет сахара! Продавцы уверяют, что его завозят, но нерегулярно. А в соседнем магазине сахара было на полках очень мало. Но ажиотажа не наблюдалось.



В третьем магазине сахара было навалом.

Минимальные и максимальные цены на сливочное масло не изменились. При этом мы все время отмечаем, что пачки по 180 граммов средней ценовой категории становятся дороже и дороже.

— Скоро масло, как икру, будем только по праздникам есть! — возмутилась покупательница, — Я уже для выпечки только маргарин покупаю.

Зато яблоки в магазинах дешевеют — самое время, урожай собран.



Выгоднее все-таки их покупать на Центральном рынке. Там и цены низкие — от 65 до 120 рублей за килограмм, и выбор богаче.

Местных фруктов на рынке почти не осталось, да и овощей тоже. Зато можно увидеть экзотику, например, местную ремонтантную малину. За килограмм просят 500 рублей, это не дороже, чем в сезон, когда ягоду разбирали по 600 рублей за килограмм. Урожай малины в этом году был так себе.

А еще на рынке полно мандаринов и лаймов из солнечной Абхазии.



Если цена на рыночный картофель остановилась на уровне 45-50 рублей за килограмм (что существенно дороже, чем в прошлом году), то в магазинах он все время растет в цене. Да еще и покупателю стараются предложить товар подороже. Например, мытый или другого цвета — красный, желтый. Хотя в вареном виде разноцветный картофель мало чем отличается от обычного.

цены
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Комментарии (1)

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43 минуты назад
Что за соль за 199,98 за 1 кг наверно из чёрной икры.
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