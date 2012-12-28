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НЛМК построит две новые парковки для сотрудников
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460
50 минут назад

НЛМК построит две новые парковки для сотрудников

Новолипецкий металлургический комбинат построит сразу две новые парковки для сотрудников: на 1300 и 370 машиномест.

Парковка на 1300 машиномест появится в шаговой доступности от центральных проходных НЛМК на пересечении улицы Ферросплавной и переулка Бестужева. Вторую парковку на улице Алмазной, в районе проходных Стана 2000, увеличат вдвое. Здесь припарковаться смогут 370 сотрудников. 

По уровню комфорта парковки будут соответствовать всем современным требованиям - освещение, видеонаблюдение, интеллектуальная система подсчета свободных мест, въезд организуют по пропускам. Прилегающую территорию благоустроят: постелют газоны, высадят деревья и кустарники, разобьют клумбы и проложат тротуары. 

— Благодаря новым парковочным местам сотрудники агломерационного и конвертерных цехов смогут оставлять личные автомобили в шаговой доступности от проходных. Условия труда, комфорт и удобство в рабочей среде — это главные приоритеты компании. На сегодняшний день уже ведутся работы по строительству системы ливневой канализации, переносу и устройству новых инженерных сетей и по устройству дорожного основания на пересечении улицы Ферросплавной и переулка Бестужева.  На улице Алмазной освобождают территорию от старых насаждений, а до конца года на этом участке планируем начать работы по подготовке дорожного основания, — отметил начальник управления объектами непроизводственной сферы НЛМК Антон Ласкин. 

Совершенствовать систему парковок для сотрудников комбинат начал в 2022 году. Одним из крупных объектов стала новая парковка на 750 мест у проходных со стороны улицы 9 мая. Тогда благоустроили больше 2,5 Га территории. Здесь появилось несколько въездов и выездов, шлагбаумы, более 35 видеокамер по периметру и парковщики. Кроме того, здесь появились места для мотоциклов. На территории выполнили работы по озеленению и разбили красивый сквер.

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