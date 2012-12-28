НЛМК построит две новые парковки для сотрудников

Новолипецкий металлургический комбинат построит сразу две новые парковки для сотрудников: на 1300 и 370 машиномест.

Парковка на 1300 машиномест появится в шаговой доступности от центральных проходных НЛМК на пересечении улицы Ферросплавной и переулка Бестужева. Вторую парковку на улице Алмазной, в районе проходных Стана 2000, увеличат вдвое. Здесь припарковаться смогут 370 сотрудников.По уровню комфорта парковки будут соответствовать всем современным требованиям - освещение, видеонаблюдение, интеллектуальная система подсчета свободных мест, въезд организуют по пропускам. Прилегающую территорию благоустроят: постелют газоны, высадят деревья и кустарники, разобьют клумбы и проложат тротуары.— Благодаря новым парковочным местам сотрудники агломерационного и конвертерных цехов смогут оставлять личные автомобили в шаговой доступности от проходных. Условия труда, комфорт и удобство в рабочей среде — это главные приоритеты компании. На сегодняшний день уже ведутся работы по строительству системы ливневой канализации, переносу и устройству новых инженерных сетей и по устройству дорожного основания на пересечении улицы Ферросплавной и переулка Бестужева. На улице Алмазной освобождают территорию от старых насаждений, а до конца года на этом участке планируем начать работы по подготовке дорожного основания, — отметил начальник управления объектами непроизводственной сферы НЛМК Антон Ласкин.Совершенствовать систему парковок для сотрудников комбинат начал в 2022 году. Одним из крупных объектов стала новая парковка на 750 мест у проходных со стороны улицы 9 мая. Тогда благоустроили больше 2,5 Га территории. Здесь появилось несколько въездов и выездов, шлагбаумы, более 35 видеокамер по периметру и парковщики. Кроме того, здесь появились места для мотоциклов. На территории выполнили работы по озеленению и разбили красивый сквер.