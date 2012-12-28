Мать ребёнка-инвалида отсудила стоимость лекарств и моральный вред

Были нарушены права пациента на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.

Тербунский районный суд Липецкой области обязал медучреждение компенсировать матери ребёнка-инвалида стоимость жизненно важного лекарства в 27 000 рублей и выплатить компенсацию морального вреда в 10 000 рублей, установив факт нарушения прав пациента на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.«Ребенок нуждался в препарате, в состав которого входит действующее вещество «Сультиам». Но в нарушение установленного порядка в декабре 2025 года и в январе 2026 года медицинское учреждение не обеспечило ребёнка необходимым лекарством, не выдав рецепт на его бесплатное получение. Мать вынуждена самостоятельно приобрести жизненно важный препарат», — сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области.