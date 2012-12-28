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Здоровье
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сегодня, 13:50
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Мать ребёнка-инвалида отсудила стоимость лекарств и моральный вред
Были нарушены права пациента на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.
«Ребенок нуждался в препарате, в состав которого входит действующее вещество «Сультиам». Но в нарушение установленного порядка в декабре 2025 года и в январе 2026 года медицинское учреждение не обеспечило ребёнка необходимым лекарством, не выдав рецепт на его бесплатное получение. Мать вынуждена самостоятельно приобрести жизненно важный препарат», — сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области.
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