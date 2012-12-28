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сегодня, 14:56
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Статистика: в Липецкой области дешевели овощи и яйца, дорожали сахар и сладости

Индекс потребительских цен в мае в Липецкой области составил по данным статистики 100,06%, а в целом инфляция за пять месяцев оказалась 2,8%, сообщает Липецкстат.

Цены на продукты питания в мае снизились на 1,02% (за пять месяцев они выросли на 1,06%). На общее майское снижение повлияло падение цен на овощи, яйца. Так, цены на яйца снизились на 7%, а плодоовощную продукцию – на 8% (в том числе картофель подешевел на 8%, овощи в целом на 16%, а цитрусовые на 1%). Масло и жиры стали дешевле на 2%, кофе, макаронные и крупяные изделия, молоко и молочная продукция, овощные консервы, сыр, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы – на 1%. Вместе с тем подорожали мясо птицы, сахар – на 3%, мясные консервы, фруктово-ягодные консервы, мясные полуфабрикаты, мука, шоколадные конфеты, рыбопродукты, варенье, джем, повидло, мед – на 1%. Алкогольные напитки подорожали на 0,5%, общественное питание – на 0,2%.

Цены на непродовольственные товары в мае увеличились на 0,43%, по сравнению с декабрем 2025 года – на 2,59%. Табачные изделия и часы стали дороже на 3%, персональные компьютеры, товары для животных – на 2%, фарфорофаянсовая посуда, ювелирные изделия, моторное топливо, строительные материалы, стеклянная посуда, медицинские товары, мебель, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – 1%. Вместе с тем снизились цены на фотоаппараты – на 2%, велосипеды и мотоциклы, электротовары и другие бытовые приборы, средства связи, телерадиотовары, парфюмернокосметические товары – на 1%.

Цены и тарифы на услуги в мае текущего года увеличились на 1,22%, по сравнению с декабрем 2025 года – на 5,83%. В мае подорожали наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах на 22%, стоимость поездки в Турцию – на 21%, экскурсионные услуги - на 18%, услуги страхования – на 8%, ксерокопирование документа – на 5%, ремонт жилищ – на 4%, услуги физической культуры и спорта, мойка легкового автомобиля, ремонт, пошив одежды и обуви – на 3%, ремонт холодильников, услуги пассажирского транспорта, цена билета в театр – на 2%, занятия на курсах профессионального обучения – на 1%. При этом снизились услуги гостиниц и прочих мест проживания на 1%.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Уборщица
сегодня, 16:17
Сахар очень дорогой. В чижике 64 рубля, в пятёрке 70 рублей.Все фасованное уменьшают вес.И крупу, и масло. Плитки шоколада нет по 100 грамм.Уже 75 да 72 грамма. Чтобы сварить и закрыть варенье , запредельно дорого выходит. Если нет ягод своих. Зато зарплата копейки.
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vlad
сегодня, 15:50
Подорожание - это следствие, а не причина.
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Товарищ из телевизора
сегодня, 15:44
Все дешево, все доступно, все для народа!
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Колян
сегодня, 15:31
Хорошо что получка нищенская но стабильная.
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Партработник
сегодня, 15:30
Давно премии работникам обкома не повышали.
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