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Общество
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сегодня, 14:56
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Статистика: в Липецкой области дешевели овощи и яйца, дорожали сахар и сладости
Индекс потребительских цен в мае в Липецкой области составил по данным статистики 100,06%, а в целом инфляция за пять месяцев оказалась 2,8%, сообщает Липецкстат.
Цены на непродовольственные товары в мае увеличились на 0,43%, по сравнению с декабрем 2025 года – на 2,59%. Табачные изделия и часы стали дороже на 3%, персональные компьютеры, товары для животных – на 2%, фарфорофаянсовая посуда, ювелирные изделия, моторное топливо, строительные материалы, стеклянная посуда, медицинские товары, мебель, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – 1%. Вместе с тем снизились цены на фотоаппараты – на 2%, велосипеды и мотоциклы, электротовары и другие бытовые приборы, средства связи, телерадиотовары, парфюмернокосметические товары – на 1%.
Цены и тарифы на услуги в мае текущего года увеличились на 1,22%, по сравнению с декабрем 2025 года – на 5,83%. В мае подорожали наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах на 22%, стоимость поездки в Турцию – на 21%, экскурсионные услуги - на 18%, услуги страхования – на 8%, ксерокопирование документа – на 5%, ремонт жилищ – на 4%, услуги физической культуры и спорта, мойка легкового автомобиля, ремонт, пошив одежды и обуви – на 3%, ремонт холодильников, услуги пассажирского транспорта, цена билета в театр – на 2%, занятия на курсах профессионального обучения – на 1%. При этом снизились услуги гостиниц и прочих мест проживания на 1%.
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