Липецкие экологи в режиме онлайн проверяют качество воздуха в любой точке региона с «Эколабом»

Жители города заметили, а новый газоанализатор подтверждает — дышать в областном центре становится легче.

В Липецке экологи перешли на цифровой мониторинг: портативный газоанализатор «Эколаб» позволяет замерять концентрацию вредных веществ в любой точке города за считанные минуты. Одновременно он может брать пробы по девяти параметрам, а всего в его наборе датчики на 28 показателей, среди которых диоксид и оксид азота, аммиак, диоксид серы, ацетон, бензин, бензол, бутан, гексан, сероводород, дизельное топливо и другие. Выездные проверки проходят в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». На одной из них побывали и мы.Портативный газоанализатор «Эколаб» появился в арсенале лаборатории ОБУ «Центр экологических проектов» чуть больше года назад. Как рассказала заместитель начальника экологической лаборатории Ирина Борзенкова, с приобретением аппарата работа кардинально изменилась:— С его появлением у нас улучшилось качество проведения маршрутного мониторинга, поскольку этим прибором много чего можно померить в любой точке региона. Это переносной прибор, для которого не нужны стационарные условия, не нужна розетка, так как работает на аккумуляторе. Просто доехал, установил нужные датчики, включил, замерил. Результат получаем в течение 20 минут.Раньше для выездных замеров использовали менее современное оборудование: аспираторы с трубочками и ротаметрами, фильтры для пыли и сажи. Пробы везли в лабораторию, где их обрабатывали несколько часов. Теперь же «Эколаб» выдает данные сразу на месте. Да, бумажные журналы никто не отменял, но по возвращению в лабораторию, специалист подключает устройство к компьютеру и переносит туда данные, где происходят вычисления по специальной формуле. По словам эколога, расширение перечня выявляемых веществ стало ключевым преимуществом:— Он позволяет определять вещества, с которыми мы раньше не работали, например метилмеркаптан, ацетон, бензин, дизель. Благодаря прибору расширился перечень показателей.В день нашего выезда специалисты выбрали две контрольные точки — на улице Гришина и на улице Ленина в Липецке. Выбор не случаен: в плане мониторинга закреплены адреса в зависимости от розы ветров и близости промышленных предприятий. Основном объектом внимания в этот раз стал Новолипецкий металлургический комбинат, но также контролируют цементный завод, сельхозпредприятия и другие источники. Каждый раз перед выездом лаборанты сверяют направление ветра: если воздушные массы идут со стороны промплощадки, именно в этом секторе и проводят замеры.Прибор работает в автоматическом режиме. При превышении порогового уровня срабатывает звуковая и световая сигнализация. Желтый цвет сигнализирует о приближении к пороговому значению, красный — о превышении предельно допустимой концентрации. Однако, как отметила Ирина Борзенкова, за последний год такие тревоги случаются всё реже.— Воздух стал намного лучше. Об этом косвенно говорит и сокращение жалоб от жителей, по которым мы также выезжаем на проверки. При изучении показателей за последний год мы отметили снижение показателей по сероводороду и формальдегидам при том, что они и так не превышают ПДК.Ее слова мы удостоверились и в рамках выезда, так как цвет индикатора горел исключительно зеленым цветом. Ни один из показателей не превысил норму ни рядом с трубой завода, ни в центре Липецка. По словам лаборантов, такие данные сегодня скорее правило, чем исключение.Начальник отдела охраны окружающей среды регионального минприроды Наталья Луковкина пояснила, что инструментальные замеры — не просто формальность. Они служат объективным подтверждением того, что модернизация предприятий даёт реальный результат.— Одно дело, когда предприятия отчитываются цифрами о снижении выбросов, — отметила она. — Но чтобы убедиться, что воздух действительно стал чище, нужны именно инструментальные замеры. Мы используем данные как стационарных постов Росгидромета, так и нашей передвижной лаборатории. Благодаря «Эколабу» мы можем проверить любую точку города. И наши данные подтверждают: в рамках федерального проекта «Чистый воздух» количество превышений загрязняющих веществ уменьшается, а жалоб от жителей становится меньше. Это косвенное, но очень важное доказательство эффективности проекта.Лаборатория работает не только по плану, по сигналам граждан, но и также по запросам прокуратуры. Выезды происходят практически ежедневно, охватывая не только Липецк, но и районы области. При этом «Эколаб» не заменил полностью старое оборудование — для измерения пыли и сажи по-прежнему используют аспираторы с фильтрами. Но именно новый газоанализатор позволил закрыть те пробелы, с которыми раньше сталкивались экологи.Федеральный проект «Чистый воздух» продолжает действовать и в 2026 году. Липецк входит в число 41 города-участника, где поставлена задача снизить совокупный объём выбросов на 20% от уровня 2017 года. И судя по данным мобильных замеров, эта цель вполне достижима. Липецк в числе экологически благополучных промышленных городов и стабильно удерживает статус самого чистого металлургического города России. Это подтверждают итоги мониторинга Росгидромета, в рейтинге программы «Чистый воздух» Липецк занял 1-е место среди 12 промышленных городов.