В Добринском районе у домашней собаки выявлено бешенство

Этот случай стал 18-м лабораторно подтвержденным с начала года.

Как сообщили в управлении ветеринарии Липецкой области, в сентябре лабораторно подтвержден один случай бешенства — у домашней собаки в Новочеркутинском сельсовете Добринского района.Всего за 9 месяцев 2024 года в области лабораторно подтверждено 18 случаев бешенства: у 13 кошек, четырех собаки и куницы.«Государственная ветеринарная служба проводит все необходимые мероприятия по недопущению и распространению данного заболевания в соответствии с ветеринарным законодательством», — сообщают в управлении ветеринарии.В районе обнаружения заболевания, близ села Павловское, объявлен двухмесячный карантин по бешенству.