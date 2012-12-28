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58 минут назад
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В Добринском районе у домашней собаки выявлено бешенство

Этот случай стал 18-м лабораторно подтвержденным с начала года.

Как сообщили в управлении ветеринарии Липецкой области, в сентябре лабораторно подтвержден один случай бешенства — у домашней собаки в Новочеркутинском сельсовете Добринского района.

Всего за 9 месяцев 2024 года в области лабораторно подтверждено 18 случаев бешенства: у 13 кошек, четырех собаки и куницы.

«Государственная ветеринарная служба проводит все необходимые мероприятия по недопущению и распространению данного заболевания в соответствии с ветеринарным законодательством», — сообщают в управлении ветеринарии.

В районе обнаружения заболевания, близ села Павловское, объявлен двухмесячный карантин по бешенству. 
бешенство
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Animal planet.
11 минут назад
Потому что жители деревень,класть хотели на прививки для животных. Безответственные люди. Они даже бесплатно не хотят делать.
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МАЛИНА ШИП
23 минуты назад
Когда вопросы ЖКХ, УК, образования оставляют желать лучшего, на помощь приходят отвлекающие темы про собак))
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