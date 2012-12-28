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Происшествия
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58 минут назад
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В Добринском районе у домашней собаки выявлено бешенство
Этот случай стал 18-м лабораторно подтвержденным с начала года.
Всего за 9 месяцев 2024 года в области лабораторно подтверждено 18 случаев бешенства: у 13 кошек, четырех собаки и куницы.
«Государственная ветеринарная служба проводит все необходимые мероприятия по недопущению и распространению данного заболевания в соответствии с ветеринарным законодательством», — сообщают в управлении ветеринарии.
В районе обнаружения заболевания, близ села Павловское, объявлен двухмесячный карантин по бешенству.
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