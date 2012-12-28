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На шести улицах Липецка отключат холодную воду
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204
25 минут назад

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Холодную воду временно отключат 8 октября из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк» - неудобства затронут жителей шести улиц. 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 18 по улице Катукова, №№ 2а, 5 по бульвару Есенина. Цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 2а по бульвару Есенина. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 19, 21, 23 по улице Молодежной, №№ 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 11, 13, 25, 26, 27 по улице Опытной, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15, 16, 17 по улице Агрономической, № 39а по Боевому проезду. Подвоз воды для питья будет организован по адресам: улица Молодежная, 21, улица Агрономическая, 5. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

8 октября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться на улицах Космонавтов, Циолковского, Рыбалко, Одоевского, Московской, Степанищева, Лутова, Гагарина, Фурсова, по Лебедянскому шоссе. 

С 14:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета света не будет на улицах Агрономической, Опытной, по Боевому проезду. 

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Декабристов, Водную, Демьяна Бедного, Бабушкина, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, переулки Войнич, Ермака, Щепкина. 

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