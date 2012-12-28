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34 минуты назад
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Житель Липецка пытался вернуть деньги за билет в театр и лишился 48 тысяч рублей

За выходные липчане дважды лишались денег, просто переходя по ссылкам.

5 октября в Липецке в полицию обратился 43-летний мужчина, которому в Telegram предложили перейти по ссылке под предлогом возврата денег за билеты в театр. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина перешёл по ссылке и сразу лишился 47 840 рублей.

39-летней липчанке предложили перейти по ссылке для активации подарочного сертификата на маркетплейсе. Она это сделала и лишилась 25 000 рублей.

6 октября 50-летний мужчина по просьбе знакомой в соцсетях одолжил ей 5 000 рублей. Оказалось, страница знакомой была взломана, и деньги он перечислил мошенникам.

В тот же день 50-летняя женщина поверила в необходимость перевести средства на «безопасный счёт». 400 000 рублей липчанка успела перевести, а во время проведения второго перевода в 800 000 рублей одумалась и остановилась.

мошенничество
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6 минут назад
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