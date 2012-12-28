За неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 24%

А заболеваемость ОРВИ снизилась на 2,8%.

C 30 сентября по 6 октября в Липецкой области заболеваемость ОРВИ снизилась на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей. По сообщению Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, всего зарегистрировано 5693 случая ОРВИ. Случаев гриппа не было.Показатель заболеваемости оказался ниже уровня эпидпорога на 14,6%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 60% всех случаев.В Липецкой области сейчас циркулируют респираторные негриппозные вирусы.Коронавирусом за неделю заболели 388 человек, что на 24% выше уровня предыдущей недели.По состоянию на 7 октября в области привито против гриппа около 26% населения: более 109 тысяч детей и 189 тысяч взрослых.