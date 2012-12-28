Сегодня в Липецке: нашим людям COVID не страшнее гриппа, карманы липчан освободят от мелочи
Сегодня в Липецке: нашим людям COVID не страшнее гриппа, карманы липчан освободят от мелочи
Здоровье
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40 минут назад
За неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 24%
А заболеваемость ОРВИ снизилась на 2,8%.
Показатель заболеваемости оказался ниже уровня эпидпорога на 14,6%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 60% всех случаев.
В Липецкой области сейчас циркулируют респираторные негриппозные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели 388 человек, что на 24% выше уровня предыдущей недели.
По состоянию на 7 октября в области привито против гриппа около 26% населения: более 109 тысяч детей и 189 тысяч взрослых.
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