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Погода в Липецке
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сегодня, 16:21
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В Липецкой области еще один сухой день
В ближайшие сутки Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 5 и 6 октября под влиянием атмосферных фронтов южного циклона пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-15 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 4 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 2 градуса мороза.
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