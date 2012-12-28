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Погода в Липецке
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сегодня, 16:21
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В Липецкой области еще один сухой день

В ближайшие сутки Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 5 и 6 октября под влиянием атмосферных фронтов южного циклона пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-15 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем — от +20 до +25 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.

День 4 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 2 градуса мороза. 

жара
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Оля
сегодня, 17:19
Если бы знала что такой сентябрь будет лучше бы в отпуск пошла в сентябре а не в мае.
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Настья
сегодня, 16:49
Когда же уже начнётся настоящая осень с дождями и холодами?! Надоела эта жара и лето!
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Михаил
сегодня, 16:28
Лучшей Осени не придумаешь. И не надо никаких дождей и сырости в это время. 2022-года вот так хватило.
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