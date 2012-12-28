В Липецкой области еще один сухой день

В ближайшие сутки Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 5 и 6 октября под влиянием атмосферных фронтов южного циклона пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-15 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 4 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 2 градуса мороза.