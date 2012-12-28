В Липецке издадут инструкции по противостоянию мошенникам

Такое решение принято рабочей группой проекта областного Совета по повышению правовой культуры и юридической грамотности.



«Как противостоять телефонному мошенничеству?». Этой теме была посвящена встреча в рамках проекта регионального парламента по повышению правовой культуры и юридической грамотности. Рабочая группа собиралась уже в третий раз.Традиционно среди участников и выступающих — руководители правоохранительных ведомств области. О том, как защитить себя и не попасться на уловки телефонных мошенников студентам вузов и депутатам Молодежного парламента рассказали прокурор области Геннадий Анисимов, начальник УМВД России по Липецкой области Дмитрий Петров, руководитель УФСБ по Липецкой области Юрий Шумилин, управляющий отделением по Липецкой области ГУ Центробанка РФ по ЦФО Дмитрий Чебряков.— Телефонные мошенники подстраиваются под социальные и экономические реалии сегодняшнего дня, — сказал спикер регионального парламента, инициатор проекта Владимир Сериков. — Видов мошенничества становится всё больше. Это звонки из банков, от сотовых операторов, сотрудников правоохранительных органов, различные виды голосований в социальных сетях. Часть преступлений касается СВО. Сегодня, большинство звонков поступает из Украины. Мошенничество там стало настоящей профессией. Хочется, чтобы мы все и особенно молодые люди были более эмпатичными, чуткими к проблемам и трудностям других и могли прийти на помощь запутавшемуся другу. И знали, что за противоправные действия всегда приходится расплачиваться — своей свободой и судьбой.Массовый характер телефонного мошенничества объясняется несколькими причинами: доступностью к абонентам через телефонные базы данных, относительной анонимностью и низким риском быть пойманным по сравнению с другими видами преступлений.— В 2023 году при помощи мошеннических схем у наших сограждан было похищено почти 16 миллиардов рублей. Только за второй квартал нынешнего года злоумышленники украли со счетов 5 миллиардов рублей, — рассказал прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов. — За восемь месяцев этого года количество преступлений, совершённых на территории Липецкой области с использованием Интернета и средств мобильной связи, выросло на 16 % по сравнению с 2023 годом. Каждое третье преступление совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ежемесячно в области фиксируется свыше 430 таких деяний.Сегодня доля дистанционных преступлений в общем криминальном «пироге» достигает 40 процентов. Уже в этом году пострадавшими от различных уловок преступников стали более 40 тысяч граждан преклонного возраста.— Жертвами IT-преступников становятся люди разных возрастов, но чаще всего – от 39 до 59 лет, потом уже пенсионеры и молодые люди до 30. Конечно, молодёжь более продвинутая, но при этом чаще вовлекаемая в противоправные деяния, — обратился к студенческой аудитории начальник Управления МВД России по Липецкой области Дмитрий Петров. — В этом году мы пресекли деятельность 80 наркокурьеров и закладчиков, зарегистрировали 48 преступлений, совершённых дропперами, то есть соучастниками мошенничества с банковскими счетами. В большинстве случаев преступниками становились очень молодые люди.Руководитель УФСБ Юрий Шумилин рассказал студентам о профилактике террористических преступлений в молодежной среде.— С начала проведения СВО пресечено 12 правонарушений, совершённых в нашем регионе по заданию иностранных спецслужб, - сказал Юрий Шумилин. — Арестованы более десяти граждан России, которые намеревались совершить на территории области террористические акты по наводке украинских кураторов. Среди правонарушителей есть и 16-летние подростки.Ключевым инструментом финансовых мошенников, по словам управляющего отделением по Липецкой области ГУ Центробанка РФ по ЦФО Дмитрия Чебрякова, остаётся телефон. Злоумышленники представляются сотрудниками различных ведомств. Дмитрий Чебряков рекомендовал просто прекращать разговор, если он о деньгах и вообще не разговаривать с незнакомцами.По итогам встречи будет издана брошюра, куда войдут самые актуальные данные, касающиеся профилактики и предотвращения телефонного и любого другого дистанционного мошенничества.