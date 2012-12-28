Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
НЛМК Live
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вчера, 16:01
Более 1 000 детей сотрудников НЛМК отдохнули в летних лагерях
На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги оздоровительной кампании для детей сотрудников. Этим летом в лагеря Липецкой области и Краснодарского края комбинат софинансировал более 1000 путевок.
— Это потрясающая возможность для наших детей. У ребенка остались очень позитивные эмоции и впечатления на весь год. Приятно, что компания помогает приобрести путевки, в том числе на море, а кураторы круглосуточно на связи и с детьми и с родителями, — отметила главный специалист доменного цеха №2 НЛМК Надежда Холодная.
Сотрудникам НЛМК также доступна программа «Мать и дитя», по которой ребенок может пройти реабилитационно-восстановительное лечение в сопровождении родителя. В 2024 году этой услугой воспользовались 200 семей.
— Социальные программы НЛМК направлены на поддержку не только сотрудников, но и их семей. Одна из них – организация летнего оздоровительного отдыха для детей. За последние 4 года по нашим программам отдохнули более 3 500 детей, — отметила Татьяна Рожкова, директор по социальной политике Группы НЛМК.
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