Более 1 000 детей сотрудников НЛМК отдохнули в летних лагерях

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги оздоровительной кампании для детей сотрудников. Этим летом в лагеря Липецкой области и Краснодарского края комбинат софинансировал более 1000 путевок.



Путевки для детей сотрудники НЛМК получают со скидкой до 85%, а многодетные семьи при желании отдыха в регионе — бесплатно. Родители могут выбрать лагерь в Липецкой области или на берегу Черного моря. Так более 400 детей провели летние каникулы во Всероссийском детском центре «Смена» и оздоровительном лагере «Вита» Краснодарского края по программе «Южный регион». А более 450 родителей отдали предпочтение региональным лагерям.— Это потрясающая возможность для наших детей. У ребенка остались очень позитивные эмоции и впечатления на весь год. Приятно, что компания помогает приобрести путевки, в том числе на море, а кураторы круглосуточно на связи и с детьми и с родителями, — отметила главный специалист доменного цеха №2 НЛМК Надежда Холодная.Сотрудникам НЛМК также доступна программа «Мать и дитя», по которой ребенок может пройти реабилитационно-восстановительное лечение в сопровождении родителя. В 2024 году этой услугой воспользовались 200 семей.— Социальные программы НЛМК направлены на поддержку не только сотрудников, но и их семей. Одна из них – организация летнего оздоровительного отдыха для детей. За последние 4 года по нашим программам отдохнули более 3 500 детей, — отметила Татьяна Рожкова, директор по социальной политике Группы НЛМК.