Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Тербунском районе простились с погибшим на СВО танкистом
Общество
Сегодня в Липецке: будут выть сирены
Общество
Женщину и мальчика сбил автомобиль на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
В Липецке звучат сигналы тревоги: началась тренировка системы гражданской обороны
Общество
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Происшествия
Офисных работников инструктировали во дворе дома с укрытиями
Общество
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
Пьяный водитель «Хёндая» врезался в стену магазина
Происшествия
35-летняя женщина купила водительские права и получила судимость
Происшествия
Дело о смертельном ДТП с участием «УАЗа» и мотоцикла дошло до суда
Происшествия
Читать все
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Происшествия
В Липецке издадут инструкции по противостоянию мошенникам
Общество
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
35-летний мужчина до смерти забил пенсионера из-за полбутылки водки
Происшествия
Сезон в Липецкой филармонии открыла пианистка мирового уровня - фоторепортаж
Культура
Дело о стрельбе в Капитанщино дошло до суда
Происшествия
Липецкая вечЁрка: вой сирен, скандальный ЖК и вояж по свалкам
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
НЛМК Live
278
вчера, 16:01

Более 1 000 детей сотрудников НЛМК отдохнули в летних лагерях

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги оздоровительной кампании для детей сотрудников. Этим летом в лагеря Липецкой области и Краснодарского края  комбинат софинансировал более 1000 путевок.  

Путевки для детей сотрудники НЛМК получают со скидкой до 85%, а многодетные семьи при желании отдыха в регионе — бесплатно. Родители могут выбрать лагерь в Липецкой области или на берегу Черного моря. Так более 400 детей провели летние каникулы во Всероссийском детском центре «Смена» и оздоровительном лагере «Вита» Краснодарского края по программе «Южный регион». А более 450 родителей отдали предпочтение региональным лагерям. 

— Это потрясающая возможность для наших детей. У ребенка остались очень позитивные эмоции и впечатления на весь год. Приятно, что компания помогает приобрести путевки, в том числе на море, а кураторы круглосуточно на связи и с детьми и с родителями, — отметила главный специалист доменного цеха №2 НЛМК Надежда Холодная. 
Сотрудникам НЛМК также доступна программа «Мать и дитя», по которой ребенок может пройти реабилитационно-восстановительное лечение в сопровождении родителя. В 2024 году этой услугой воспользовались 200 семей. 

Детский отдых 5.jpg

Детский отдых 3.jpg

Детский отдых 4.jpg

— Социальные программы НЛМК направлены на поддержку не только сотрудников, но и их семей. Одна из них – организация летнего оздоровительного отдыха для детей.  За последние 4 года по нашим программам отдохнули более 3 500 детей, — отметила Татьяна Рожкова, директор по социальной политике Группы НЛМК.

летние лагеря
каникулы
2
0
0
5
1
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru