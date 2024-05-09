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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: будут выть сирены

Рассказываем все самое главное про второй день октября.

Пятый летний месяц?

Октябрь пока радует теплом. Днём будет 22-24 градуса, переменная облачность и без осадков.

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Отключение воды

С 09:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах П. Смородина, 12, 16; Стаханова, 7, 11, 13а, 13б, 19, 21, 23, 29а; на проспекте 60 лет СССР, 24.

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С 10:00 и до конца ремонта ни капли воды не прольётся из кранов на улицах 6 Гвардейской Дивизии, 11, 14, 17, 20, 22; Ковалева, 111, 111 стр. 2, 111 стр. 4, 111 стр. 5, 111 вл. 2, 111 вл. 3, 111 вл. 1; Коммунальной, 10, 12; Фрунзе, 30, 32; Шаталовой, 1, 3, 8, 10.

Отключение света 

С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях обесточат улицы Краснозаводскую, Л.Шевцовой, Репина, С. Тюленина; Ф.Полетаева, переулки Брянский, Витебский, Данковский, Львовский, Хвойный, Черниговский, посёлок Заречье. 

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В промежутке с 9:00 до 18:00 отключить электричество на срок до 3-х часов в связи с монтажом приборов учёта планируют на улице Ангарской и на Елецком шоссе.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


«Внимание всем»!

С сегодняшнего дня и до 4 октября в Липецкой области начнётся комплексная штабная тренировка по гражданской обороне. Сегодня в Липецке завоют сирены – не пугайтесь, это тренировка, так будут проверять систему оповещения. Запустят сирены и громкоговорители, а также информирование через домофоны с подачей сигнала «Внимание всем!».

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Граждан просят сохранять спокойствие и по возможность утешить тех, кто по ошибке начнёт впадать в панику: так бывает с людьми, которые не читают новостей.

Научись помогать ближнему 

Во время проведения тренировки по гражданской обороне со 2 по 4 октября любой липчанин может научиться оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

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Задумайтесь – ценный навык может пригодиться в будущем. Получить консультацию можно по адресам: 

1. Гипермаркет «Ашан»; 
2. площадь Плеханова, 1; 
3. ТЦ «Ривьера»; 
4. Центральный рынок; 
5. Парковка гипермаркета «Линия»; 
6. Автовокзал «Липецк».

Немного мистики

В рамках фестиваля «Липецкие театральные встречи» в ЛГАДТ 9пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут музыкальный спектакль «Пиковая дама» по произведению А.С. Пушкина (12+).

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Мистическая и музыкальная постановка была приурочена к 225-й годовщине со дня рождения поэта и писателя.
Сценические образы персонажей в спектакле созданы с особой тщательностью: каждый наряд передавал суть эпохи и героев, вынося их внутреннее «я» наружу. Зрители будто переносятся в другое время вместе с актёрами. Режиссёр Пётр Орлов смог передать атмосферу мистики и загадки, которая окутывает сюжет произведения Пушкина. Современные спецэффекты и необычные танцы внесут особую эстетику в постановку и шарм.

Музыкальная энциклопедия русской жизни

Липецкая филармония в 16:00 приглашает в концертный зал «Унион» на виртуальный концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной (6+).

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Виртуальный – это означает, что концерт покажут на большом экране с помощью профессиональной звуковой аппаратуры. Сознанный в 1948 году ансамбль «Берёзка» отлично известен исполнением русского народного танца. «Не надо читать 200 томов о России, достаточно посмотреть один концерт «Березки», и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер, русское начало», — писала французская пресса после гастролей коллектива в Париже.

Вход свободный.

День музыки

Послушать чарующие звуки сегодня можно и в Детской школе искусств им. М.Глинки. В 18:00 здесь пройдёт концерт воспитанников школы, посвящённый Международному Дню музыки (6+). 

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Вход свободный. 

Пошумим во дворе

Сирены сиренами, а праздники – праздниками. Сегодня вновь состоится мероприятие проекта «А у нас во дворе!» (0+). 

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В 16:00 праздник с доставкой на дом организуют у дома на улице Папина, 37. Как всегда гостей ждёт музыка, веселые конкурс и мастер–классы.

Ох уж это начальство 

58% липчан доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя, с гордостью сообщили итоги опроса сотрудники SuperJob. Правда, на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны: выходит, что 42% не доверяют. И если не все из них неправы, то становится тревожно за то, кто нами руководит.

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Полагаться на профессиональные качества начальства больше свойственно молодым людям до 34 лет - 65%. Чем старше работники, тем больше скепсиса по отношению к компетенции начальника: больше всего тех, кто не может положиться на профессионализм непосредственного руководителя, — среди опрошенных старше 45 лет - 31%. 

19% опрошенных затруднились с ответом: «Не вижу развития с моим руководителем. Нет мотивации, делегирование обязанностей и сплошные неоплачиваемые переработки».

Дорогие липчане! Сегодняшний звук сирены не сможет встревожить того, кто регулярно читает новости на GOROD48, ведь с нашей помощью вы будете знать – это учения. А ещё на наших электронных страницах вы всегда найдёте самую актуальную информацию на все случаи жизни и будете идти всегда в ногу со временем. Новости не требуют много времени – всего лишь несколько заходов на сайт на считанные минуты в течение дня. А польза от них – огромна! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (14)

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Ой
28 минут назад
Моя собака завыла , а сирена не воет..
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Сельдерей буээ Елецкий.
сегодня, 10:12
В паблике Елецкого выложили крик души одного из жителей. Жильцы одного дома,запрещают жителям другого дома выбрасывать мусор , находящийся рядом с домом. Типа,это личный контейнер этого дома.
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А
сегодня, 09:55
Противогазы будут выдавать?
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65+
сегодня, 09:46
Когда в Липецке завоют чиновники и начнут работать ! Космонавтов 5/3 все лета сидели без горячей воды теперь кое как слепили из того что была а раскоп около подъезда и изолировать трубы не собираются . Раскоп на против ливнёвки с крыши . Дождь и котлован и трубами утонет. Когда новый мэр начнёт работать и избранный губернатор ?
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Екатерина
сегодня, 10:33
Подвалы не должны быть укрытия,ведь дом если обрушится,то вас засыпет. Никто об этом не думает. Лишь бы отчитаться,что укрытия есть...
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Липчанка
сегодня, 09:44
А если до закреплённого убежища примерно 3 км - тоже интересно!
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Елена
сегодня, 09:30
Предупреждение это очень хорошо, но беда в том что куда прятаться если подвал затоплен какашками и достучаться до всех организаций бесполезно, так что если что то сами понимаете
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КОМДИВ
сегодня, 09:23
Отключеня воды,света и пробки---бренд Липецка
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Татьяна
сегодня, 09:04
А в какое время не известно тревога будет?
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.
сегодня, 09:36
10-40
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Жээ
сегодня, 09:19
Вроде с 10:00
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Липчанка
сегодня, 08:44
По вопросу учений по ГО. Проживаю на Космонавтов,51, убежище 9 микрорайон,22 или 24. По навигатору 2.9 км, через 2 дороги. Смешно! Играемся?
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Соседка
сегодня, 10:30
Ну пока вы добежите, мы уже из соседней пятиэтажки 9мик-на,дома 20в займем ваше убежище, так как в нашем убежище надо пройти квест из труб, какашек, где подползти, где то перелезть, у большинства нет таких навыков! Поэтому наш вам совет-не бегите сюда, все будет занято, бегите туда, куда пустят!
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Электорат
сегодня, 07:55
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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