Сегодня в Липецке: будут выть сирены

Рассказываем все самое главное про второй день октября.

Октябрь пока радует теплом. Днём будет 22-24 градуса, переменная облачность и без осадков.









С 09:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах П. Смородина, 12, 16; Стаханова, 7, 11, 13а, 13б, 19, 21, 23, 29а; на проспекте 60 лет СССР, 24.









Отключение света





С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях обесточат улицы Краснозаводскую, Л.Шевцовой, Репина, С. Тюленина; Ф.Полетаева, переулки Брянский, Витебский, Данковский, Львовский, Хвойный, Черниговский, посёлок Заречье.









В промежутке с 9:00 до 18:00 отключить электричество на срок до 3-х часов в связи с монтажом приборов учёта планируют на улице Ангарской и на Елецком шоссе.







Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.





С сегодняшнего дня и до 4 октября в Липецкой области начнётся комплексная штабная тренировка по гражданской обороне. Сегодня в Липецке завоют сирены – не пугайтесь, это тренировка, так будут проверять систему оповещения. Запустят сирены и громкоговорители, а также информирование через домофоны с подачей сигнала «Внимание всем!».









Научись помогать ближнему





Во время проведения тренировки по гражданской обороне со 2 по 4 октября любой липчанин может научиться оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.









Задумайтесь – ценный навык может пригодиться в будущем. Получить консультацию можно по адресам:





1. Гипермаркет «Ашан»;

2. площадь Плеханова, 1;

3. ТЦ «Ривьера»;

4. Центральный рынок;

5. Парковка гипермаркета «Линия»;

6. Автовокзал «Липецк».







Немного мистики

В рамках фестиваля «Липецкие театральные встречи» в ЛГАДТ 9пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут музыкальный спектакль «Пиковая дама» по произведению А.С. Пушкина (12+).









Липецкая филармония в 16:00 приглашает в концертный зал «Унион» на виртуальный концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной (6+).









День музыки





Послушать чарующие звуки сегодня можно и в Детской школе искусств им. М.Глинки. В 18:00 здесь пройдёт концерт воспитанников школы, посвящённый Международному Дню музыки (6+).













Вход свободный.





Пошумим во дворе





Сирены сиренами, а праздники – праздниками. Сегодня вновь состоится мероприятие проекта «А у нас во дворе!» (0+).









В 16:00 праздник с доставкой на дом организуют у дома на улице Папина, 37. Как всегда гостей ждёт музыка, веселые конкурс и мастер–классы.







Ох уж это начальство





58% липчан доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя, с гордостью сообщили итоги опроса сотрудники SuperJob. Правда, на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны: выходит, что 42% не доверяют. И если не все из них неправы, то становится тревожно за то, кто нами руководит.















Полагаться на профессиональные качества начальства больше свойственно молодым людям до 34 лет - 65%. Чем старше работники, тем больше скепсиса по отношению к компетенции начальника: больше всего тех, кто не может положиться на профессионализм непосредственного руководителя, — среди опрошенных старше 45 лет - 31%.





19% опрошенных затруднились с ответом: «Не вижу развития с моим руководителем. Нет мотивации, делегирование обязанностей и сплошные неоплачиваемые переработки».







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С 10:00 и до конца ремонта ни капли воды не прольётся из кранов на улицах 6 Гвардейской Дивизии, 11, 14, 17, 20, 22; Ковалева, 111, 111 стр. 2, 111 стр. 4, 111 стр. 5, 111 вл. 2, 111 вл. 3, 111 вл. 1; Коммунальной, 10, 12; Фрунзе, 30, 32; Шаталовой, 1, 3, 8, 10.Граждан просят сохранять спокойствие и по возможность утешить тех, кто по ошибке начнёт впадать в панику: так бывает с людьми, которые не читают новостей.Мистическая и музыкальная постановка была приурочена к 225-й годовщине со дня рождения поэта и писателя.Сценические образы персонажей в спектакле созданы с особой тщательностью: каждый наряд передавал суть эпохи и героев, вынося их внутреннее «я» наружу. Зрители будто переносятся в другое время вместе с актёрами. Режиссёр Пётр Орлов смог передать атмосферу мистики и загадки, которая окутывает сюжет произведения Пушкина. Современные спецэффекты и необычные танцы внесут особую эстетику в постановку и шарм.Виртуальный – это означает, что концерт покажут на большом экране с помощью профессиональной звуковой аппаратуры. Сознанный в 1948 году ансамбль «Берёзка» отлично известен исполнением русского народного танца. «Не надо читать 200 томов о России, достаточно посмотреть один концерт «Березки», и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер, русское начало», — писала французская пресса после гастролей коллектива в Париже.Вход свободный.