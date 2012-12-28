Мошенница под видом врача орудовала в поликлинике и предлагала оформить инвалидность

Женщина в белом халате подходила к людям в медучреждении и предлагала свои услуги в оформлении инвалидности за 230 тысяч рублей. Клюнувшим на мошенническую схему аферистка даже платила пенсии первые месяцы.

В полиции расследуют не часто встречающуюся мошенническую схему. Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в январе этого года 68-летняя пенсионерка обратилась в учреждение для оформления инвалидности себе и двум знакомым.-– Она ожидала своей очереди к специалисту, когда к ней подошла женщина в медицинском халате. Узнав о причине посещения организации, незнакомка предложила свою помощь. Услуга оказалась не бесплатной – за одну справку требовалось заплатить 230 тысяч рублей, но липчанку не смутил озвученный ценник. Женщины договорились встретиться в другой день для передачи наличности. Когда 690 тысяч рублей оказались в руках у мошенницы, она пообещала поступления пенсии уже в этом месяце. Так и произошло – на счёт потерпевшей и её знакомых действительно перевели деньги. Каждому отправили не более 20 тысяч рублей. В течение трёх месяцев пенсионерка получала денежные средства. Когда зачисления прекратились, она обратилась в пенсионный фонд. Все справки, которая она предоставила, оказались фальшивыми. Потерпевшая написала заявление в полицию и оценила ущерб в 167 тысяч рублей. Знакомые, пострадавшие от действий мошенницы, также сообщили об обмане в полицию, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.