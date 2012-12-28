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2145
сегодня, 09:10
16

Мошенница под видом врача орудовала в поликлинике и предлагала оформить инвалидность

Женщина в белом халате подходила к людям в медучреждении и предлагала свои услуги в оформлении инвалидности за 230 тысяч рублей. Клюнувшим на мошенническую схему аферистка даже платила пенсии первые месяцы.

В полиции расследуют не часто встречающуюся мошенническую схему. Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в январе этого года 68-летняя пенсионерка обратилась в учреждение для оформления инвалидности себе и двум знакомым.

-– Она ожидала своей очереди к специалисту, когда к ней подошла женщина в медицинском халате. Узнав о причине посещения организации, незнакомка предложила свою помощь. Услуга оказалась не бесплатной – за одну справку требовалось заплатить 230 тысяч рублей, но липчанку не смутил озвученный ценник. Женщины договорились встретиться в другой день для передачи наличности. Когда 690 тысяч рублей оказались в руках у мошенницы, она пообещала поступления пенсии уже в этом месяце. Так и произошло – на счёт потерпевшей и её знакомых действительно перевели деньги. Каждому отправили не более 20 тысяч рублей. В течение трёх месяцев пенсионерка получала денежные средства. Когда зачисления прекратились, она обратилась в пенсионный фонд. Все справки, которая она предоставила, оказались фальшивыми. Потерпевшая написала заявление в полицию и оценила ущерб в 167 тысяч рублей. Знакомые, пострадавшие от действий мошенницы, также сообщили об обмане в полицию, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Пессимист
54 минуты назад
А тут решили судить врача за передачу информации об умерших ритуальщикам. Невинные младенцы, можно подумать, что они покойнику причинили ущерб - смехота!
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лолик
30 минут назад
они не покойнику приносят ущерб, а родственникам. Потому что ритуальщик в дверях это ценник в разы выше. В горячке люди соглашаются. Да и скакого черта мои адрес и телефон обязан кто-то передавать третьим лицам?
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Житель
55 минут назад
Восемь стэнтов хсн , ишемия ,сахарный диабет , астма ,сняли третью группу!
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Сергей
55 минут назад
Вот ведь... (неумные). Хотя бы посчитали, сколько месяцев "отбивать" эти деньги!
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Игорь
сегодня, 14:45
Да их,лжеинвалиды пруд пруди.С первой группой получают пенсии более 30 лет,по зрению,но зрение как у совы ночью.Судить таких и возвращать деньги в пенсионный фонд!Кто "ЗА"?
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Гость
36 минут назад
У меня соседка с 1 гр. одна огород обрабатывает.
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Вася с 11-го
сегодня, 14:37
В Тамбове такая же ситуация,у отца глаза нет,за 3 группу попросили 200 т.р.
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Справедливость.
сегодня, 14:33
Знаю эту женщину. И многих кого она обманула.
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крик души
сегодня, 14:21
нужно всех инвалидов прошерстить и заставить пройти медкомиссии на инвалидность еще раз. Настоящие инвалиды не могут пройти комиссию.
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Операция Ы
сегодня, 11:38
Где этот инвалид? Не ори, я инвалид! =)
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02
сегодня, 11:10
Надо бабок тоже судить за мошенничество - что хотели родное государство напарить и за дачу взяток
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-
сегодня, 11:10
Весь прикол в том, что это не мошенники.
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