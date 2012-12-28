Количество нарушений у производителей косметики выросло в четыре раза

У производителей и продавцов косметики зафиксировали кратное увеличение нарушений при изготовлении и продаже продукции. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«За последние годы количество плановых контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых возможна проверка парфюмерно-косметической продукции, сократилось почти в 2,5 раза, при этом кратно возросло количество нарушений обязательных требований. Так, только в первом полугодии 2024-го 5,8% исследованных проб парфюмерно-косметической продукции не соответствовали требованиям, что в четыре раза выше аналогичного показателя предыдущего периода», — отметили в ведомстве.Там добавили, что по всем выявленным нарушениям приняты меры административного воздействия: виновники наказаны штрафами на общую сумму 453 тыс. рублей и конфискована продукция на 1,15 млн.На рост нарушений бизнеса в этой сфере обратили внимание и в Общественной потребительской инициативе (ОПИ), которая провела исследование типов нарушений бизнеса на основе Единого реестра проверок, оператором которого является Генпрокуратура.«В ходе исследования установлено, что в 2023 году частота предостережений производителям данной продукции в связи с нарушениями и признаками нарушений увеличилась по сравнению с 2022 годом на 162%. Причем, такая тенденция продолжается и в этом году. По данным на 1 сентября по сравнению с аналогичным периодом 2023-го рост составил 54%», — говорится в документе ОПИ в адрес главы кабмина Михаила Мишустина.