Дело об отрезанных ногах дошло до суда: изуверу вменяют еще одно убийство и издевательства над матерью
Общество
259
вчера, 18:14
Количество нарушений у производителей косметики выросло в четыре раза
У производителей и продавцов косметики зафиксировали кратное увеличение нарушений при изготовлении и продаже продукции. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там добавили, что по всем выявленным нарушениям приняты меры административного воздействия: виновники наказаны штрафами на общую сумму 453 тыс. рублей и конфискована продукция на 1,15 млн.
На рост нарушений бизнеса в этой сфере обратили внимание и в Общественной потребительской инициативе (ОПИ), которая провела исследование типов нарушений бизнеса на основе Единого реестра проверок, оператором которого является Генпрокуратура.
«В ходе исследования установлено, что в 2023 году частота предостережений производителям данной продукции в связи с нарушениями и признаками нарушений увеличилась по сравнению с 2022 годом на 162%. Причем, такая тенденция продолжается и в этом году. По данным на 1 сентября по сравнению с аналогичным периодом 2023-го рост составил 54%», — говорится в документе ОПИ в адрес главы кабмина Михаила Мишустина.
0
1
0
0
0
Комментарии