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501
43 минуты назад
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В Грязях разбился 14-летний мотоциклист, а в Данковском районе 39-летний водитель «Фольксвагена»

За три дня на дорогах области один человек погиб 15 — получили травмы.

С 20 по 22 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекция зарегистрировала 13 ДТП.  

Первое из них произошло 20 сентября в Липецке на улице Ильича: столкнулись «Лада Калина» с 66-летней женщиной за рулем и «Лада Веста» под управлением 51-летнего водителя. Оба водителя оказались в больнице.

На улице 50 лет НЛМК в Липецке 13-летний подросток на электросамокате врезался в 20-летнюю девушку. По данным ГАИ, девушка получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

В тот же день в Лев-Толстовском районе на дороге Золотуха – Круглое 47-летний водитель мопеда не справился с управлением и съехал в кювет. С травмами его госпитализировали.

Вечером пятницы в Грязях на улице Песковатской столкнулись «Лада» под управлением 39-летнего мужчины и мотоцикл с 14-летним подростком за рулем. Подросток госпитализирован.

21 сентября в Елецком районе на трассе «Дон» произошло столкнулись  грузовики «Ситрак» под управлением 49-летнего водителя и «Мерседес» с 51-летним мужчиной за рулем. Оба водителя получили травмы.

В тот же день в Данковском районе на дороге Воскресенское – Данков 39-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, и машина перевернулась. Водитель доставлен в больницу.

22 сентября в Липецке около полудня на дороге Орел – Тамбов произошло столкновение грузовиков «МАН» с 45-летним мужчиной за рулем и «3010 GD» с 38-летним водителем. Водитель первого грузовика получил смертельную травму.
авария
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Даа
10 минут назад
Родители куда смотрят? Понакупили этих мопедов
Ответить
Так
14 минут назад
Ездить не умеют , вот и разбиваются. Ходите тогда пешком.
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