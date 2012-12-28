Происшествия
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41 минуту назад
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Первые подробности: в столкновении грузовиков погиб водитель
Водителям рекомендуют объехать участок трассы "Орел-Тамбов" из-за затруднённого движения.
- Сегодня в 11:45, в районе 286 километра автомобильной дороги "Орел-Тамбов", произошло столкновение грузовых автомобилей «Ман» с полуприцепом , под управлением 45-летнего водителя, и «Газон некст», с 38-летним водителем, - говорится в отчете автоинспекторов.
В результате ЛТП погиб водитель «Ман».
Сейчас движение автомобилей под Липецком в районе поворота на сады «Венера» ограничего. Водителям рекомендуют осуществлять объезд по улице Московской города Липецка.
Фото и видео ГИБДД РФ по Липецкой области
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