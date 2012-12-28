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534
41 минуту назад
2

Первые подробности: в столкновении грузовиков погиб водитель

Водителям рекомендуют объехать участок трассы "Орел-Тамбов" из-за затруднённого движения.

ГИБДД по Липецкой области сообщило подробности аварии с участием двух грузовых автомобилей в Липецком районе.

- Сегодня в 11:45, в районе 286 километра автомобильной дороги "Орел-Тамбов", произошло столкновение грузовых автомобилей «Ман» с полуприцепом , под управлением 45-летнего водителя, и «Газон некст», с 38-летним водителем, - говорится в отчете автоинспекторов.

В результате ЛТП погиб водитель «Ман».

Сейчас движение автомобилей под Липецком в районе поворота на сады «Венера» ограничего. Водителям рекомендуют осуществлять объезд по улице Московской города Липецка.

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Фото и видео ГИБДД РФ по Липецкой области
Авария
большегрузы
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Комментарии (2)

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Сначала новые
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7 минут назад
Эти неопытные гонки устраивают.Или перед идущим перестраиваются.
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Sokol med
8 минут назад
В результате ЛТП!? Вы о чём?
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