Первые подробности: в столкновении грузовиков погиб водитель

Водителям рекомендуют объехать участок трассы "Орел-Тамбов" из-за затруднённого движения.

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- Сегодня в 11:45, в районе 286 километра автомобильной дороги "Орел-Тамбов", произошло столкновение грузовых автомобилей «Ман» с полуприцепом , под управлением 45-летнего водителя, и «Газон некст», с 38-летним водителем, - говорится в отчете автоинспекторов.





В результате ЛТП погиб водитель «Ман».

Сейчас движение автомобилей под Липецком в районе поворота на сады «Венера» ограничего. Водителям рекомендуют осуществлять объезд по улице Московской города Липецка.









ГИБДД по Липецкой области сообщило подробности аварии с участием двух грузовых автомобилей в Липецком районе.