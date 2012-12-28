Спорт
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8 минут назад
Садиров готов извиниться за нарушение «честной игры», Бугаков говорит о пользе труда
Послематчевая пресс-конференция тренеров.
И.о. главного тренера «Металлурга» Дмитрий Бугаков отметил, что команда впервые применила тактическую расстановку – 3-5-2, при этом неплохо сыграла в обороне, а вот в атаке действовала крайне слабо. Резерв для усиления Бугаков видит в работе на тренировках.
При этом тренер пока не смог оценить степень тяжести травмы у защитника Степана Комара, которого пришлось заменить в ходе матча.
Наставнику гостей Артуру Садирову не понравилась обстановка матча6 искусственное поле, разгар жары в 14:00 и пустые трибуны.
При этом «Машук» тоже попал в переплёт: играть на родном стадионе в Пятигорске ему запретили. В СМИ писали, что на стадионе «Машука» оказались разными… штанги на одних из воротах. Садиров выдвинул другое объяснение – по его информации, играть мешает перепад высот прямо на поле. Так или иначе, ближайшую игру «Машук» будет вынужден провести на нейтральном поле в Ессентуках.
По словам гостя, у занимающего последнее место в «Серебре» «Металлурга» ещё есть шанс спастись и избежать вылета в «дивизион Б». А ещё тренер объяснил почему, во втором тайме его подопечные нарушили принципы честной игры и долго не выбивали мяч, когда медицинская помощь требовалась лежавшему на поле Степану Комару. По словам Садирова, гости не разглядели «ситуацию SOS» из-за светившего в глаза солнца, но после игры готовы принести извинения.
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