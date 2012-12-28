«Металлург» продолжил проигрывать и терять футболистов

Возможно. нашей команде не хватило поддержки болельщиков на трибунах.

На центральном стадионе «Металлург» начались работы по замене травяного газона ни искусственное синтетическое покрытие, поэтому команде пришлось временно переехать за запасную арену. Правда, «Сокол» оказался не оборудован видеокамерами с системой распознавания лиц, поэтому лига запретила пускать болельщиков на стадион, объяснив это соображениями безопасности









Болельщики за оградой















А на самом стадионе футбольной атмосферы, конечно, не хватало. Что передалось игрокам, проведшим игру без привычного драйва: было много единоборств, подсказки футболистов и их эмоции были слышны в тиши и за пределами поля, а вот самого футбола было крайне немного.











Неповторимый сокольский антураж - турникеты, Росгвардия, палатки











Несмотря на пропущенный гол, в обороне "Металлург" выглядел надёжно







На 36-й минуте нападающий липчан Дмитрий Бушуев на подступах к штрафной поймал мяч на ногу и мощно пробил в нижний угол – мимо. Кто же тогда знал, что это будет по сути единственный вразумительный момент у липчан за всю игру?









Дмитрий Бушуев (№22)



«Машук» до перерыва в нападении тоже отметился немногим: вспомнить можно разве что дальний удар коренастого форварда с фигурой борца Анзора Хутова, с которым вратарь Никита Яворский справился.









Анзор Хутов (справа)



Неприятный эпизод произошёл во втором тайме. На 72-й минуте крайний защитник липчан Степан Комар Рухнул на чужой половине поля, как подкошенный. Минуты две «Машук» продолжал атаковать, несмотря на активные просьбы выбить мяч – «fair play» оказалась позабыта. Когда же судья всё-таки остановил встречу, выяснилось. Что Комару нужна замена. Сильно хромая, он покинул поле.









Степан Комар - пока ещё в игре



Стоит отметить, что игру с «Машуком» пропускал капитан «Металлурга» Дмитрий Великородный – из-за перебора желтых карточек. Повязку вместо него надел Дмитрий Пахомов.











Головной боли у Бугакова становится всё больше



Спустя 5 минут после своего выхода на поле Топурия забил гол. Началось все с обыкновенного выноса мяча от своих ворот голкипером «Машука», липчане проиграли подбор, мяч отскочил к Топурии, тот не постеснялся взять игру на себя, пробежал несколько метров с висевшими на плечах защитниками и точнёхонько поразил ближний угол – 1:0.









У «Металлурга» оставалось 12 минут основного и 4 минуты компенсированного времени, чтобы спасти ситуацию, но ничего не вышло. Два дебютанта нашей команды Сергей Гайдук и Роман Бабаян однажды так мудрёно разыграли мяч, что два футболиста гостей убежали на одного нашего защитника, но, к счастью, не сумели довести дело до гола.











Воспитанник "Краснодара" Бабаян дебютировал в "Металлурге"







Единственной возможностью отыграться «Металлург» распорядился на редкость бездарно. У липчан прошла редкая атака – в первую очередь благодаря нестандартным действиям арендованного у столичного «Спартака» Антона Рощина. Мяч попал к Матвею Елизарову, который вместо удара попробовал финтить, а когда понял, что ничего не выходит, не нашёл ничего лучшего, кроме как рухнуть на газон, выпрашивая пенальти.













Артистизм Елизарова вызвал иронию даже у соперников













Вместо ответного гола награда «герою» - желтая карточка.















Встреча 10-го тура подгруппы «Серебро» между «Металлургом» и пятигорским «Машуком» прошла на липецком стадионе «Сокол» без зрителей и, возможно, «сталеварам» не хватило «12-го игрока». Решающий мяч был пропущен в конце встречи и привёл к поражению – 0:1.Правда, сам стадион, по меткому выражению жителей сокольского района, имеет «отличный панорамный забор» со стороны улицу Горскова. Сквозь металлические прутья игру смотрели десятки любителей футбола. Кто-то устроил смотровую площадку в высоких окнах подъездов или на крышах соседних домов – выкручивались, как могли.И.о. главного тренера «Металлурга» Дмитрий Бугаков поменял расстановку: «Металлург» начал играть с тремя центральными защитниками, двумя латералями, тремя хавбеками и двумя форвардами. В обороне стало гораздо больше порядка, но вот в атаке игра не клеилась.Чуть ли не в каждой игре «Металлург» теряет футболистов, причем ведущих. Сначала надолго выбыл Денис Сёмин, в прошлом матче – только почувствовавший вкус хорошей игры и голов Григорий Борисенко, а теперь и Комар.Игра клонилась к нулевой ничьей, но «Машук» сумел найти счастье в атаке. А возможно сказалась более длинная скамейка запасных у «Машука». Тренер Артур Садиров приберёг для решающего момента форварда Тамаза Топурию, воспитанника Академии «Ростова», в своё время участвовавшего в знаменитом матче РПЛ, когда из-за пандемии коронавируса в 2020 году ростовчане отправили на выезд в Сочи второй состав и проиграли 1:10. Матч называли одним из самых позорных в истории РПЛ, Топурии тогда было 19 лет.По сути, матч проходил «до гола» и этот гол, увы, забили не мы.12 сентября липчане будут гостить у одного из лидеров и фаворитов ульяновской «Волги», а 5 октября примут дома «Торпедо» из Миасса. Все три оставшиеся домашние игры-2024 пройдут на «Соколе», но обещают, что уже – со зрителями.0:1 - Топурия, 78.74.Яворский. 14.Гордиенко (66.Бабаян, 46). 25.Ходеев. 27.Коротких (31.Гайдук, 85). 67.Ткачук. 91.Комар (4.Горунков, 72). 8.Д.Пахомов (к). 23.Кононенко. 17.Е.Глухов (15.Елизаров, 72). 19.И.Глебов. 22.Бушуев (87.Рощин, 59).22.О.Суворов. 4.Мачилов (к) (47.Ушахин, 85). 5.Саидов. 32.Абазов. 70.Торосян (93.Ахмедханов, 72). 15.Гусенгаджиев. 7.Абдурагимов (9.Р.Суанов-мл, 63). 13.Бутенко. 11.Хутов (29.Т.Топурия, 72). 23.Маг.Мусаев (57.Тлехугов, 46).Коротких, 41. М.Елизаров, 84 – Джабраилов, 51. Тлехугов, 60.Ю.Матвеев (Москва).: Е.Собчук (Санкт-Петербург). А.Туркин (Астрахань).Д.Филиппов (Воронеж).С.Воробьёв (Хабаровск).21 сентября. Липецк. Стадион «Сокол». Без зрителей.