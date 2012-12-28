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сегодня, 10:30
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«Металлург» продолжил проигрывать и терять футболистов

Возможно. нашей команде не хватило поддержки болельщиков на трибунах.

Встреча 10-го тура подгруппы «Серебро» между «Металлургом» и пятигорским «Машуком» прошла на липецком стадионе «Сокол» без зрителей и, возможно, «сталеварам» не хватило «12-го игрока». Решающий мяч был пропущен в конце встречи и привёл к поражению – 0:1.

На центральном стадионе «Металлург» начались работы по замене травяного газона ни искусственное синтетическое покрытие, поэтому команде пришлось временно переехать за запасную арену. Правда, «Сокол» оказался не оборудован видеокамерами с системой распознавания лиц, поэтому лига запретила пускать болельщиков на стадион, объяснив это соображениями безопасности.

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Болельщики за оградой

Правда, сам стадион, по меткому выражению жителей сокольского района, имеет «отличный панорамный забор» со стороны улицу Горскова. Сквозь металлические прутья игру смотрели десятки любителей футбола. Кто-то устроил смотровую площадку в высоких окнах подъездов или на крышах соседних домов – выкручивались, как могли.

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Знаменитый липецкий болельщик Сергей Шуваев («Квази») устроился с максимальным комфортом – вот что значит опыт.

А на самом стадионе футбольной атмосферы, конечно, не хватало. Что передалось игрокам, проведшим игру без привычного драйва: было много единоборств, подсказки футболистов и их эмоции были слышны в тиши и за пределами поля, а вот самого футбола было крайне немного.

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Неповторимый сокольский антураж - турникеты, Росгвардия, палатки

И.о. главного тренера «Металлурга» Дмитрий Бугаков поменял расстановку: «Металлург» начал играть с тремя центральными защитниками, двумя латералями, тремя хавбеками и двумя форвардами. В обороне стало гораздо больше порядка, но вот в атаке игра не клеилась.

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Несмотря на пропущенный гол, в обороне "Металлург" выглядел надёжно

На 36-й минуте нападающий липчан Дмитрий Бушуев на подступах к штрафной поймал мяч на ногу и мощно пробил в нижний угол – мимо. Кто же тогда знал, что это будет по сути единственный вразумительный момент у липчан за всю игру?

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Дмитрий Бушуев (№22)

«Машук» до перерыва в нападении тоже отметился немногим: вспомнить можно разве что дальний удар коренастого форварда с фигурой борца Анзора Хутова, с которым вратарь Никита Яворский справился.

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Анзор Хутов (справа)

Неприятный эпизод произошёл во втором тайме. На 72-й минуте крайний защитник липчан Степан Комар Рухнул на чужой половине поля, как подкошенный. Минуты две «Машук» продолжал атаковать, несмотря на активные просьбы выбить мяч – «fair play» оказалась позабыта. Когда же судья всё-таки остановил встречу, выяснилось. Что Комару нужна замена. Сильно хромая, он покинул поле.

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Степан Комар - пока ещё в игре

Чуть ли не в каждой игре «Металлург» теряет футболистов, причем ведущих. Сначала надолго выбыл Денис Сёмин, в прошлом матче – только почувствовавший вкус хорошей игры и голов Григорий Борисенко, а теперь и Комар.

Стоит отметить, что игру с «Машуком» пропускал капитан «Металлурга» Дмитрий Великородный – из-за перебора желтых карточек. Повязку вместо него надел Дмитрий Пахомов.

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Головной боли у Бугакова становится всё больше

Игра клонилась к нулевой ничьей, но «Машук» сумел найти счастье в атаке. А возможно сказалась более длинная скамейка запасных у «Машука». Тренер Артур Садиров приберёг для решающего момента форварда Тамаза Топурию, воспитанника Академии «Ростова», в своё время участвовавшего в знаменитом матче РПЛ, когда из-за пандемии коронавируса в 2020 году ростовчане отправили на выезд в Сочи второй состав и проиграли 1:10. Матч называли одним из самых позорных в истории РПЛ, Топурии тогда было 19 лет.

Спустя 5 минут после своего выхода на поле Топурия забил гол. Началось все с обыкновенного выноса мяча от своих ворот голкипером «Машука», липчане проиграли подбор, мяч отскочил к Топурии, тот не постеснялся взять игру на себя, пробежал несколько метров с висевшими на плечах защитниками и точнёхонько поразил ближний угол – 1:0.

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У «Металлурга» оставалось 12 минут основного и 4 минуты компенсированного времени, чтобы спасти ситуацию, но ничего не вышло. Два дебютанта нашей команды Сергей Гайдук и Роман Бабаян однажды так мудрёно разыграли мяч, что два футболиста гостей убежали на одного нашего защитника, но, к счастью, не сумели довести дело до гола.

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Воспитанник "Краснодара" Бабаян дебютировал в "Металлурге"

Единственной возможностью отыграться «Металлург» распорядился на редкость бездарно. У липчан прошла редкая атака – в первую очередь благодаря нестандартным действиям арендованного у столичного «Спартака» Антона Рощина. Мяч попал к Матвею Елизарову, который вместо удара попробовал финтить, а когда понял, что ничего не выходит, не нашёл ничего лучшего, кроме как рухнуть на газон, выпрашивая пенальти. 

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Артистизм Елизарова вызвал иронию даже у соперников 

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Вместо ответного гола награда «герою» - желтая карточка.

По сути, матч проходил «до гола» и этот гол, увы, забили не мы.

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12 сентября липчане будут гостить у одного из лидеров и фаворитов ульяновской «Волги», а 5 октября примут дома «Торпедо» из Миасса. Все три оставшиеся домашние игры-2024 пройдут на «Соколе», но обещают, что уже – со зрителями.

«Металлург» - «Машук-КМВ» - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Топурия, 78.

«Металлург»: 74.Яворский. 14.Гордиенко (66.Бабаян, 46). 25.Ходеев. 27.Коротких (31.Гайдук, 85). 67.Ткачук. 91.Комар (4.Горунков, 72). 8.Д.Пахомов (к). 23.Кононенко. 17.Е.Глухов (15.Елизаров, 72). 19.И.Глебов. 22.Бушуев (87.Рощин, 59).

«Машук-КМВ»: 22.О.Суворов. 4.Мачилов (к) (47.Ушахин, 85). 5.Саидов. 32.Абазов. 70.Торосян (93.Ахмедханов, 72). 15.Гусенгаджиев. 7.Абдурагимов (9.Р.Суанов-мл, 63). 13.Бутенко. 11.Хутов (29.Т.Топурия, 72). 23.Маг.Мусаев (57.Тлехугов, 46).

Предупреждения: Коротких, 41. М.Елизаров, 84 – Джабраилов, 51. Тлехугов, 60.

Судья Ю.Матвеев (Москва). Лайнсмены: Е.Собчук (Санкт-Петербург). А.Туркин (Астрахань). Резервный судья Д.Филиппов (Воронеж). Инспектор С.Воробьёв (Хабаровск).

21 сентября. Липецк. Стадион «Сокол». Без зрителей.
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Партработник
24 минуты назад
Нужно у них отобрать получку, пусть как волонтёры за идею играют.
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Закройте
сегодня, 12:35
Клуб вместе с театрами и библиотеками. Все равно никому не нужны. Откройте больше КБ.
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Кому
сегодня, 12:17
они нужны?Закройте клуб,другой вид спорта развивайте.Лучше аквапарк постройте, больше пользы людям
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Старый фанат коммунизма
сегодня, 12:17
Это вам не СССР!
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Рич
сегодня, 11:57
Да хватит уже..... Закройте клуб.... Сколько можно..... Пусть в чемпионате области играют
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16 район
сегодня, 11:21
Им надо играть с липецким динамо и казинским Спартаком
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Патриот
сегодня, 11:35
Даёшь победу на играх Дружбы! Победим Афганистан и северную Корею. Но это не точно
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Ентот пэтриот
сегодня, 12:41
Даёшь победу на играх Дружбы! Победим Афганистан и северную Корею. Но это не точно Испанию и Голландию мы уже побеждали
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Антон
сегодня, 11:19
Разгоните этих игроков, наберите дворовых пацанов.
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Мимоходом
28 минут назад
Вся молодёжь с утра сидит в "дебилоидах". И нет уже тех пацанов которые с утра и до позднего вечера играли в мяч. Поэтому тренерам негде искать футбольных талантов и занимаются они с теми кого родители привели. От сюда и такие неяркие игроки.
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Логично
сегодня, 10:50
Третья лига ждёт. Елец и остальные великие клубы
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