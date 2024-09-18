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сегодня, 16:17
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Липецкая второклассница приняла участие в шоу «Ты супер!»

Выпуск шоу с участием Софьи Селезнёвой выйдет на НТВ в это воскресенье, 22 сентября.

Девятилетняя Софья Селезнева из Липецка приняла участие в съёмках шоу «Ты супер» на НТВ.

Софья — второклассница Центра образования, реабилитации и оздоровления — образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Но на самом деле возможности девочки оказались безграничными: она с первой попытки прошла кастинг телешоу, на который её конкуренты приезжали пробоваться уже в четвёртый-пятый раз!

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Софью воспитывает опекун — бабушка по линии отца Любовь Селезнёва. Как рассказала GOROD48 Любовь Селезнёва, девочка родилась семимесячной и её мать оставила недоношенного ребёнка в роддоме. Но бабушка Соню забрала и вырастила. Сейчас мать Софьи лишена родительских прав.

Около года назад Софья увлеклась пением, стала принимать участие в различных конкурсах. На региональном этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки-2024» Софья заняла первое место в номинации «Вокал».

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Поэтому когда Центру образования, реабилитации и оздоровления предложили найти воспитанников для кастинга на «Ты супер!» — там сразу предложили Соне попробовать свои силы. И получилось!

На «Ты супер!» девочка исполнит песню «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот». Для образа Софье выбрали простое хлопчато-бумажное платье и бантики.

На съёмках шоу девочка встретилась с Игорем Крутым, Ани Лорак, Алексеем Воробьёвым, Люсей Чеботиной и Кириллом Туриченко из группы «Иванушки International».

В Москве на репетициях и съёмке шоу Софья и бабушкой Любовью Васильевной провели больше месяца — с 27 июля по 1 сентября.

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Соперники девочки по шоу были очень сильными: среди них оказались ребята по 15-18 лет, за плечами которых по семь лет обучения в музыкальной школе и даже в академии Игоря Крутого. А Софья сегодня только второй день учится в музыкальной школе и в школе искусств. В одной она осваивает фортепьяно, в другой — учится вокалу.

«Софья очень эмоциональная, артистичная, позитивная, легко вступает в контакт, любит проявлять самостоятельность, быть лидером. Соне очень нравится творчество Пелагеи и Полины Гагариной, Нонны Гришаевой и Александра Олешко. Соня мечтает стать актрисой и хочет, чтобы бабушка ею гордилась, хочет дарить радость людям своими перевоплощениями», — пишет о девочке PR-отдел телеканала НТВ.

Шоу «Ты супер!» с участием Сони выйдет на НТВ 22 сентября в 20:20.
телешоу
дети
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Комментарии (2)

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Город
51 минуту назад
Пусть у Софии и бабушки будет всë хорошо. И победы на шоу.
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Липчанин
сегодня, 16:47
Дай БОГ здоровья и долгих лет жизни бабушке в воспитании Софьи.
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