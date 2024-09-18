Липецкая второклассница приняла участие в шоу «Ты супер!»

Выпуск шоу с участием Софьи Селезнёвой выйдет на НТВ в это воскресенье, 22 сентября.

Девятилетняя Софья Селезнева из Липецка приняла участие в съёмках шоу «Ты супер» на НТВ.Софья — второклассница Центра образования, реабилитации и оздоровления — образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Но на самом деле возможности девочки оказались безграничными: она с первой попытки прошла кастинг телешоу, на который её конкуренты приезжали пробоваться уже в четвёртый-пятый раз!Софью воспитывает опекун — бабушка по линии отца Любовь Селезнёва. Как рассказала GOROD48 Любовь Селезнёва, девочка родилась семимесячной и её мать оставила недоношенного ребёнка в роддоме. Но бабушка Соню забрала и вырастила. Сейчас мать Софьи лишена родительских прав.Около года назад Софья увлеклась пением, стала принимать участие в различных конкурсах. На региональном этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки-2024» Софья заняла первое место в номинации «Вокал».Поэтому когда Центру образования, реабилитации и оздоровления предложили найти воспитанников для кастинга на «Ты супер!» — там сразу предложили Соне попробовать свои силы. И получилось!На «Ты супер!» девочка исполнит песню «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот». Для образа Софье выбрали простое хлопчато-бумажное платье и бантики.На съёмках шоу девочка встретилась с Игорем Крутым, Ани Лорак, Алексеем Воробьёвым, Люсей Чеботиной и Кириллом Туриченко из группы «Иванушки International».В Москве на репетициях и съёмке шоу Софья и бабушкой Любовью Васильевной провели больше месяца — с 27 июля по 1 сентября.Соперники девочки по шоу были очень сильными: среди них оказались ребята по 15-18 лет, за плечами которых по семь лет обучения в музыкальной школе и даже в академии Игоря Крутого. А Софья сегодня только второй день учится в музыкальной школе и в школе искусств. В одной она осваивает фортепьяно, в другой — учится вокалу.«Софья очень эмоциональная, артистичная, позитивная, легко вступает в контакт, любит проявлять самостоятельность, быть лидером. Соне очень нравится творчество Пелагеи и Полины Гагариной, Нонны Гришаевой и Александра Олешко. Соня мечтает стать актрисой и хочет, чтобы бабушка ею гордилась, хочет дарить радость людям своими перевоплощениями», — пишет о девочке PR-отдел телеканала НТВ.Шоу «Ты супер!» с участием Сони выйдет на НТВ 22 сентября в 20:20.