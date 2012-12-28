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Погода в Липецке
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12 минут назад
В Липецкой области до +26, дождей не ожидается
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15-16 градусов тепла, что на три градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью —- от +7 до +9 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.
День 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.
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