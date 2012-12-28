В Липецкой области до +26, дождей не ожидается

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15-16 градусов тепла, что на три градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +6 до +11 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью —- от +7 до +9 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.День 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.