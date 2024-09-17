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Общество
3025
17.09.2024 08:09
6

Уже в девятый раз: новая магнитная буря и новое северное сияние в Липецкой области

Похоже, северное явления становится нормой для наших широт. 

Этой ночью охотники за северными сияниями уже в девятый раз с конца весны зафиксировали небесное явление над Липецкой областью.


Из-за частоты небесной иллюминации наблюдатели за сияниями даже объединись и выкладывают свои снимки и видео в специально созданном главной охотницей за явлением Светланой Кошкаровой Telegram-канале «Полярные сияния в Липецкой области».

Первое видео охотник за сияниями Иван Степин снял в липецких Сселках, второе — сняла в селе Кореневщино Добровского округа Светлана Кошкарова.
Северное сияние
магнитная буря
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Эскимос
вчера, 05:58
Что ж такое твориться, Северный полюс, теперь в Липецке?
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Надежда
17.09.2024 14:19
Поменьше надо лезть в арктику, человеку все мало. Вот и получаем, у нас сушь, северное сияние, в Европе наводнение и ливни!
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Эксперименты
17.09.2024 10:45
Вечером голова раскалывалась, ночью, и щас начинает болеть...
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эх
17.09.2024 10:05
да хорош вам все на северное сияние списывать, нлмк вам не такое сияние еще покажет, а то завтра полярные мишки в липецк переберутся
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Санчес
17.09.2024 09:59
Что всё время в одном месте происходит?
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Гость
17.09.2024 08:18
Опять сселки.
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