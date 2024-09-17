Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
На трассе «Дон» в Хлевенском районе столкнулись пять автомобилей: ГАИ рекомендует двигаться в объезд
Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
Сегодня в Липецке: очень полезный спектакль и липчане не хотят видеть на рабочем месте фотографии своих детей
Общество
3025
17.09.2024 08:09
6
Уже в девятый раз: новая магнитная буря и новое северное сияние в Липецкой области
Похоже, северное явления становится нормой для наших широт.
Из-за частоты небесной иллюминации наблюдатели за сияниями даже объединись и выкладывают свои снимки и видео в специально созданном главной охотницей за явлением Светланой Кошкаровой Telegram-канале «Полярные сияния в Липецкой области».
Первое видео охотник за сияниями Иван Степин снял в липецких Сселках, второе — сняла в селе Кореневщино Добровского округа Светлана Кошкарова.
1
0
0
8
3
Комментарии (6)