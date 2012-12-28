«Существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел»
Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ
Общество
805
сегодня, 08:19
2
Северное сияние снова расцветило небо под Липецком
Впечатляющие кадры сняла в селе Коренёвщино
«ловец северных сияний» Светлана Кошкарова.
С конца весны это уже восьмое сияние, которое могли увидеть липчане: явление дважды наблюдалось в мае, и пять раз в августе.
0
0
0
7
0
Комментарии (2)