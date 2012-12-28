Северное сияние снова расцветило небо под Липецком

Впечатляющие кадры сняла в селе Коренёвщино «ловец северных сияний» Светлана Кошкарова .



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Этой ночью на Земле из-за солнечного выброса произошла магнитная буря и жители России вновь могли наблюдать северное сияние. В очередной раз зафиксировала небесное явление и «ловец северных сияний» Светлана Кошкарова. Впечатляющие кадры она сняла в селе Кореневщино Добровского района.С конца весны это уже восьмое сияние, которое могли увидеть липчане: явление дважды наблюдалось в мае, и пять раз в августе.