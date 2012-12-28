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Погода в Липецке
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сегодня, 13:38
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Ни капли осадков — в Липецке дождей не было уже месяц
В городе продолжается лето, августовскую погоду не выпускает антициклон, который прочно стоит над Европейской частью России.
Затянувшееся лето Липецку обеспечил мощный и обширный антициклон, который больше месяца стоит над Европейской территорией России, сейчас он медленно движется на восток, его центр уже находится над Южным Уралом.
Также первая половина сентября оказалась рекордно сухой — дождей в Липецке не было с 14 августа, когда и установился антициклон. Не исключено, что сентябрь окажется одним из самых сухих месяцев 2024 года.
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