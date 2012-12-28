Ни капли осадков — в Липецке дождей не было уже месяц

В городе продолжается лето, августовскую погоду не выпускает антициклон, который прочно стоит над Европейской частью России.

В ближайшие пять суток летняя погода в Липецкой области сохранится, рассказали GOROD48 в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Среднесуточные температуры составят 15-18 градусов тепла, что характерно для августа. Дневные температуры останутся на отметке 22-27 градусов, хотя ночные температуры воздуха начнут снижаться — к 19 сентября градусники могут показать ночью до 4-9 градусов тепла.Затянувшееся лето Липецку обеспечил мощный и обширный антициклон, который больше месяца стоит над Европейской территорией России, сейчас он медленно движется на восток, его центр уже находится над Южным Уралом.Также первая половина сентября оказалась рекордно сухой — дождей в Липецке не было с 14 августа, когда и установился антициклон. Не исключено, что сентябрь окажется одним из самых сухих месяцев 2024 года.