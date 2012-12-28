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Погода в Липецке
649
сегодня, 13:38
7

Ни капли осадков — в Липецке дождей не было уже месяц

В городе продолжается лето, августовскую погоду не выпускает антициклон, который прочно стоит над Европейской частью России. 

В ближайшие пять суток летняя погода в Липецкой области сохранится, рассказали GOROD48 в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Среднесуточные температуры составят 15-18 градусов тепла, что характерно для августа. Дневные температуры останутся на отметке 22-27 градусов, хотя ночные температуры воздуха начнут снижаться — к 19 сентября градусники могут показать ночью до 4-9 градусов тепла. 

Затянувшееся лето Липецку обеспечил мощный и обширный антициклон, который больше месяца стоит над Европейской территорией России, сейчас он медленно движется на восток, его центр уже находится над Южным Уралом. 

Также первая половина сентября оказалась рекордно сухой — дождей в Липецке не было с 14 августа, когда и установился антициклон. Не исключено, что сентябрь окажется одним из самых сухих месяцев 2024 года. 

жара
осадки
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
скворцов
32 минуты назад
Опять геомогнитный полюс сместился в гренландию .
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Грибница
59 минут назад
Зимой придется сидеть без соленых опят???
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оля
сегодня, 13:51
Да не только дождей нету прохладной погоды тоже нима надоела эта уже жара и лето когда же уже наступит осень
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гость
44 минуты назад
Езжай на чукотку да наслаждайся прохладной и сырой погодой если жара и лето тебе надоело
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россиянка
19 минут назад
Езжай на чукотку да наслаждайся прохладной и сырой погодой если жара и лето тебе надоело вам бы только солнышко светило Посмьтрите на поля идет сев озимых Все кругом горит бедные спасатели устали все тушить На дачах и огородах все высохло А вам жара нужна На пятерочку налеешься что жрать будешь
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Позитив
10 минут назад
вам бы только солнышко светило Посмьтрите на поля идет сев озимых Все кругом горит бедные спасатели устали все тушить На дачах и огородах все высохло А вам жара нужна На пятерочку налеешься что жрать будешь Не у всех дачи и огороды!!! На рынке все есть, цены адекватные и заготовки уже сделаны!!!! Не помрем с голода! А слякоть впереди на полгода, еще "насладимся"!!!
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Nik
сегодня, 13:47
Если в сентябре прибыло, в октябре или ноябре будет аномалия холода баланс и гармония.
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