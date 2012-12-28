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Общество
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27 минут назад
В Липецке решили отремонтировать вторую из трех улиц Космонавтов
— в Желтых Песках.
Начальная цена торгов — 35,5 млн рублей. Аукцион выдался конкурентным. В них участвовали пять организаций. В итоге победителем была объявлена известная дорожно-строительная компания «Инфинити Групп», упавшая на 19%.
Длина попавшей в ремонт дороги — 1,6 км. Подрядчику предстоит демонтировать изношенное асфальтобетонное покрытие и срезать верхний слой асфальта с целых участков, отремонтировать основание дороги, уложить два слоя новой дорожной одежды, обустроить пешеходные дорожки, нанести разметку, обновить ограждения и дорожные знаки. Работу заказчику подрядчик должен сдать к 1 октября.
Где в середине сезона ремонта дорог мэрия нашла деньги на этот проект? Оказывается, эти 35,5 миллионов забрали из средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: они ранее предназначались на ремонт улиц частного сектора в районе Опытной: Раздольной, Лучистой, Новой, Просторной.
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства решил, что без проведения работ по понижению уровня грунтовых вод в этом районе нет смысла тратить средства на асфальтирование дорог, чтобы буквально не закопать деньги в землю. Если же говорить о работах по устранению подтопления на Опытной, то до них еще далеко — на этот год мэрия выделила незначительные средства всего лишь на инженерные изыскания и проектирование ливневок на перманентно подтопленных улицах частного сектора в этом районе.
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