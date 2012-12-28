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сегодня, 10:20
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Задонские автоинспекторы помогли доставить ростовчанина до врачей

Благодаря вовремя оказанной помощи сейчас жизни и здоровью жителя Ростова-на-Дону ничего не угрожает.

В Задонском районе инспекторы ДПС пришли на помощь семье из Ростова-на-Дону. Главе семьи стало плохо на дороге и полицейские вовремя доставили его к врачам.

«В начале сентября инспекторы ДПС Алексей Черкасов и Константин Усачев несли службу в районе пересечения улиц Бебеля и Коммуны в Задонске. Возле поста остановился автомобиль, из которого вышла взволнованная женщина. Она пояснила, что ее мужу внезапно стало плохо. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, автоинспекторы сопроводили автомобиль до гостиницы, где проживала семейная пара. Там их уже ждала бригада скорой помощи, вызванная по дороге полицейскими. Сотрудники передали мужчину врачам, которые своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Благодаря вовремя оказанной помощи сейчас жизни и здоровью ростовчанина ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей. Его жена написала письмо со словами благодарности полицейским.
полиция
ДПС
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
54 минуты назад
Молодцы сотрудники!!!
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Я валяюсь!
сегодня, 10:53
Врачи спасли а спасибо милиции! Вот дают.
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А я не валяюсь
сегодня, 11:06
Готовит-то повар, но спасибо говорят доставщику
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