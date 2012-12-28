Статистика: траты липчан на общепит выросли за год почти на 15%

В целом оборот розничной торговли по итогам января-июля увеличился в Липецкой области по сравнению с прошлым годом на 11,4%, сообщает Липецкстат.

Так, оборот розничной торговли составил за семь месяцев 231 миллиард рублей, что на 11,4% больше (в сопоставимых ценах) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В расчете на душу населения – 207 тысяч рублей.В том числе оборот продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий вырос за год на 10,2% и составил 111,1 миллиарда рублей. Доля этой категории товаров составила 48,1% всего товарооборота. На продажи непродовольственных товаров пришлось 119,9 миллиарда рублей, что на 12,5% больше прошлогоднего. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,8% от оборота розничной торговли.Оборот общественного питания в январе-июле 2024 года составил 7 миллиардов 998 миллионов рублей, или 114,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 7165 рублей.