39-летнего липчанина обвинят в приобретении, хранении и перевозке 9,2 тысячи пачек немаркированных сигарет
Экономика
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17 минут назад
Статистика: траты липчан на общепит выросли за год почти на 15%
В целом оборот розничной торговли по итогам января-июля увеличился в Липецкой области по сравнению с прошлым годом на 11,4%, сообщает Липецкстат.
В том числе оборот продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий вырос за год на 10,2% и составил 111,1 миллиарда рублей. Доля этой категории товаров составила 48,1% всего товарооборота. На продажи непродовольственных товаров пришлось 119,9 миллиарда рублей, что на 12,5% больше прошлогоднего. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,8% от оборота розничной торговли.
Оборот общественного питания в январе-июле 2024 года составил 7 миллиардов 998 миллионов рублей, или 114,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 7165 рублей.
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