В третий день голосования явка избирателей на участки составила 47,4%

91,29% проголосовали дистанционно

Общая явка на выборах губернатора Липецкой области на 12:00 8 сентября составила 47,4% с учётом избирателей, воспользовавшихся системой ДЭГ.На участках проголосовали 43,95% избирателей.Системой ДЭГ воспользовались 91,29% избирателей от общего количества подавших заявки, - сообщили в администрации Липецкой области..