Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Общество
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сегодня, 12:33
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В третий день голосования явка избирателей на участки составила 47,4%
91,29% проголосовали дистанционно
На участках проголосовали 43,95% избирателей.
Системой ДЭГ воспользовались 91,29% избирателей от общего количества подавших заявки, - сообщили в администрации Липецкой области..
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