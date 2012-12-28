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Происшествия
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сегодня, 08:00
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39-летний симферополец приехал в Липецк работать закладчиком
Мужчина арестован.
«По данным следствия, мужчина нашел криминальную подработку в интернете. По заданию куратора в сентябре подозреваемый приехал в Липецк на междугороднем автобусе. Забрав в указанном сообщниками месте оптовую партию наркотиков, он принялся раскладывать закладки», – сообщает областное управление МВД.
Во время создания тайников его задержали полицейские.
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