39-летний симферополец приехал в Липецк работать закладчиком

Мужчина арестован.

39-летний житель Симферополя арестован в Липецке по подозрению в покушении на сбыт синтетических наркотиков через закладки. У него изъяли сверток c веществом, содержащим в своем составе альфа-пирролидиновалерофенон общей массой 20,29 грамма.«По данным следствия, мужчина нашел криминальную подработку в интернете. По заданию куратора в сентябре подозреваемый приехал в Липецк на междугороднем автобусе. Забрав в указанном сообщниками месте оптовую партию наркотиков, он принялся раскладывать закладки», – сообщает областное управление МВД.Во время создания тайников его задержали полицейские.