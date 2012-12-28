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Происшествия
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24 минуты назад
Сантехники-мошенники взяли с пенсионерки за ремонт смывного бачка 100 000 рублей
Возбуждено уголовное дело.
77-летняя пенсионерка обратилась в отдел полиции №6 ещё 16 октября.
«Пожилая женщина пояснила, что у нее сломался в туалете смывной бачок. Пришедшие по вызову слесари приобрели запчасти и сделали ремонт, за который запросили с нее 100 000 рублей. Мастера торопили хозяйку, ссылались на срочность и «сложность случая». Под их натиском женщина отдала всю сумму. А после прочитала внимательно договор и обнаружила, что услуга стоит 13 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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