Сантехники-мошенники взяли с пенсионерки за ремонт смывного бачка 100 000 рублей

Возбуждено уголовное дело.

23-летний и 24-летний липчане, взявшие с пенсионерки за ремонт сантехники в 7 раз дороже его стомости, стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с причинением значительного ущерба (по части второй статьи 159 УК РФ). Подозреваемые уже во всем признались и вернули деньги.77-летняя пенсионерка обратилась в отдел полиции №6 ещё 16 октября.«Пожилая женщина пояснила, что у нее сломался в туалете смывной бачок. Пришедшие по вызову слесари приобрели запчасти и сделали ремонт, за который запросили с нее 100 000 рублей. Мастера торопили хозяйку, ссылались на срочность и «сложность случая». Под их натиском женщина отдала всю сумму. А после прочитала внимательно договор и обнаружила, что услуга стоит 13 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.